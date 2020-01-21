抗流感概念继续一枝独秀，这个毫无悬念





还是那句话，相信国家，相信现代医学。很多朋友对周末突然新增了大量病例感到不理解，其实原因很简单——是检测技术手段的提升。





为什么这么说？因为就是19号，国家卫健委就已经发布动态提出尽快组织派发新型核酸检测试剂盒到各个地方，做好排查筛选工作。新发布的武汉卫健委通报，也提出按照新修订的诊疗方案，加大了筛查力度。





相比于03年，国家在这一次的反应速度和落实力度有着明显的提升。即便是当年的非典，在当年4月的最高会议，决定全国动员之后，也只用了两个月，就彻底控制了疫情。





因此，不要恐慌，做好个人防护，不信谣不传谣，是我们目前最要坚定的事情。





回到资本市场，抗流感概念继续一枝独秀，恒顺醋业冲高回落——熏醋这个逻辑真的是把现代医学当傻子。而娱乐传媒旅游酒店等则继续形成调整。不过昨天跌停的万达院线今天看基本上也稳住阵脚了。这是好事儿。





需要注意一点，今天大量权重白马出现了比较大幅的回调，判断和外资动向有关，早盘北上资金流出50亿。局势上没有什么太大的变化，主要应该是考虑假期的不确定因素。当然，有一点需要注意，就是此次减仓之后，后续的重新进场，很可能会形成调仓。因此这个阶段的回调大家还是要做好调仓布局的操作。方向上反而不要有疑问。