A股真正开始进入收官战的节奏了，而毫无疑问，今年的翘尾行情格外强烈。





周一盘面上，一个意料之中，一个意料之外，但都成为市场上最牵动人心的两个战场。





意料之中是肺炎疫情的炒作。舆论上愈演愈烈，反观A股，走出了截然不同的冰火连冲天。影视、旅游、航空、酒店无一幸免，万达电影直接干跌停。传媒股酝酿了两年的估值修复，宣告结束，而医药方面几乎是普涨，尤其抗生素概念。不管有效没效吧，反正是只要有疫情，就炒抗生素。鲁抗这种人用兽用都生产的，直接一字板封死。





更跳脱一点的是恒顺醋业，截止到尾盘涨了5%，直接突破。受益逻辑吗，我不知道有多少人还记得当年抗击非典时候全民煮醋消毒的历史。。。反正市场也是没谁了。





有人说是发国难财，我觉得这倒谈不上。但总的来说，还是希望大家平平安安开开心心的过年，人多的地方就不要去凑热闹了。





另一方面，意料之外的是科技股的大爆发！！！





纵观今天整个盘面，最强的就是趋势股，特别是科技龙头，强者恒强的格局非常明显！剔除次新股，今天共有53股创上市以来的新高，典型的就是闻泰科技、兆易创新、北京君正、长川科技、韦尔股份、宁德时代、歌尔股份、欣旺达、领益智造、汇顶科技、北方华创、立讯精密等，批量创新高。





从行业的角度来看，最强的就是半导体产业链，闻泰科技年报预告超预期，周末天风证券狂吹，今天强势涨停，成为另一个板块进攻的号角；中标长江存储三台设备的精测电子，率先涨停，继续带动半导体设备概念；其次是消费电子，龙头是蓝思科技，也是年报预告超预期，券商强推，今天强势涨停，带动欧菲光、胜宏科技等批量创新高。





节前科技白马股的上涨印证了几件事儿。





第一，我们在去年年底反复提示大家，2020年的重头戏就是大科技主线，原因很简单，就是历次通讯技术升级换代都伴随了一波牛市的启动。而从科技股角度来说，历次换代之后的上涨周期都在两年左右，相比之下，本轮科技股行情明显是时间不足的。因此大家的眼界一定要更开阔，想象力要丰富才行。





第二，资金敢在节前大举加码科技股，叠加了年报预报的披露期，说明目前大机构对于科技品种的业绩预期相当认可，而以历次牛市的启动节奏来说，也都是技术创新周期首先带动科技股业绩复苏而后传递至传统行业。





第三，节前最后一波拉升高位之后，很大程度上是要对赌节后新的资金进场需求。对承接盘不虚，春节后应该还有一波基金申购潮，这是闻泰科技们仍敢空中加油的底气所在。





总的来说，科技这一波上涨的底气绝对是超出预料的，我们认为行情的深度也很可能是大超预期的，所以这几天反复提示大家，大科技是回调加仓回调加仓回调加仓的策略。对于听话的朋友，恭喜大家。但对于没有上车的朋友，真的是挺无奈，反复讲了这么久。





其实说到底，还是最简单的问题——你对市场了解多少——这个问题的答案，其实最终决定了我们每个人能不能成功的提前潜伏，以及真的上涨启动后敢不敢追，追的对不对。很多朋友认为错过了去年的结构性牛市，是市场的问题，是市场不够好，或者是自己运气不够好。都不是。是你的策略和对于市场的认知，从底层就错了。时间进入新的一年，希望大家重视这一轮行情，毕竟牛市不常有。承认自己的不足，是一个好的开始。



