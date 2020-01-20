早盘抗生素的上涨是比较预料之中。但科技股明显形成了超预期的上涨。





节前的翘尾最终在科技板块上演了结构性的行情。三安光电、中际旭创、新易盛、信维通信等等，尤其不少科技白马开始摆脱震荡格局启动加速。这是明显资金加速流入的迹象。





节前科技白马股的上涨印证了几件事儿。





第一，我们在去年年底反复提示大家，2020年的重头戏就是大科技主线，原因很简单，就是历次通讯技术升级换代都伴随了一波牛市的启动，从08年底的3G获批，到13年的4G时代，再到去年6月6日的5G牌照下发，几乎都与市场低点完美重合。而从科技股角度来说，历次换代之后的上涨周期都在两年左右，相比之下，本轮科技股行情明显是时间不足的。因此大家的眼界一定要更开阔，想象力要丰富才行。





第二，资金敢在节前大举加码科技股，证明对于行情真的不虚，同时市场进入年报预报的披露期，截止1月31日讲披露完毕，尤其创业板品种，这里面大量科技股将在接下来的几天里密集披露业绩，大量超预期增长的品种现身，同时部分增速尚无法体现的也将形成有效的回调低点，因此资金敢在这个位置进场，也是对于业绩预期的认可





第三，节前最后一波拉升高位之后，很大程度上是要对赌节后新的资金进场需求。对承接盘不虚，春节后应该还有一波基金申购潮，这是闻泰科技们仍敢空中加油的底气所在。





总的来说，科技这一波上涨的底气绝对是超出预料的，我们认为行情的深度也很可能是大超预期的，所以这几天反复提示大家，大科技是回调加仓回调加仓回调加仓的策略。对于听话的朋友，恭喜大家。但对于没有上车的朋友，真的是挺无奈，反复讲了这么久。





其实说到底，还是最简单的问题——你对市场了解多少——这个问题的答案，其实最终决定了我们每个人能不能成功的提前潜伏，以及真的上涨启动后敢不敢追，追的对不对。



