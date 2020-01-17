节前最后一个完整的交易周结束。从本周的市场运作上看，冲高回落，四连阴，很难说强势。但从细节上讲，我们认为颇多可圈可点之处，值得大家特别留意。这也是我们认为在下周收官战时，如果大家要布局新年的行情，必须要考虑的事情。





第一，技术上面讲，市场真的弱吗？沪指在1月2日降准的利好刺激下展开了这一波拉升，并且在3065点附近留下缺口。而后，指数五次回踩缺口附近，尤其本周在四连阴的下挫过程中，周四周五两天下探，几乎是蜻蜓点水，没有真正对缺口支撑构成威胁。





尤其在沪指的30分钟级别，MACD底背离已经形成，这同样预示着短线级别的调整很可能已经进入尾声，至少目前小级别如果出现下探，很可能会触发技术性反弹的需求。





与沪指的弱而不破相对应，创业板承接了本周的人气核心，指数在周二回落之后三联上涨，周五收盘前创下新高。我们认为市场整体的节奏，尤其指数表现，其实并非弱势。只提醒大家一点，创指目前出现了顶背离信号，下周收官前不排除会出现个股分化回调，权重力挺指数的走势。但若如此，我们认为是节前合理的进场时机。





第二，宏观方面来讲，本周收官的最后一天，宏观数据送上大礼一枚——12月新增社融2.1万亿、M2同比增8.7% 均超预期





这两个数据的超预期，是早盘市场高开的最直接原因。但可惜，节前市场越来越浓的习惯性的观望情绪，一部分冲淡了消息的影响。但没关系，其实明眼的投资者会发现，在这两个数据公布之后，行情的节奏开始越来越像去年年初了——2019年初，行情加速始于2月中旬，直接导火索实际上就是1月份金融数据大超预期。





今年的市场也好，宏观经济也好，不可能等1月份的数据，因为春节提前到一月，导致头月数据肯定是要弱一些。但相应的，大家看到的是高层为了应对这种情况，直接把所有的刺激政策也提前了。





去年年底开始提前批专项债，快速落地。元旦假期宣布全面降准，而后央妈连续通过货币工具释放流动性——高层的一系列刺激政策提前，这直接反馈在数据上，就是经济数据的复苏也提前，所以没有等1月数据，而是今天公布的12月金融数据，就已经是明显超出预期。





这其实能说明两个问题，首先是进一步佐证我们在去年12月初的观点——2020年的春季行情会相当程度上的提前到来，这个观点当时不少人嗤之以鼻，现在看得到了市场的完美印证。





其次就是以目前的外部环境来说，随着中美问题缓和，难得的窗口期，很可能国内的刺激政策还会提速，这同样会对接下来的行情延续造成极强的影响。





最后，题材方面，抱团成为节前市场主流，但大方向坚挺。





个股分化加剧，星期六尾盘跳水，顺鑫强势涨停，强势股涨跌不一，但大方向上，大科技尤其5G相关的几个细分都表现出极强的持续性。这里面其实就是主力对于优质核心题材的坚持了。



