宏观数据送上大礼一枚——12月新增社融2.1万亿、M2同比增8.7% 均超预期





这两个数据的超预期，是早盘市场高开的最直接原因。但可惜，节前市场越来越浓的习惯性的观望情绪，一部分冲淡了消息的影响。但没关系，其实明眼的投资者会发现，在这两个数据公布之后，行情的节奏开始越来越像去年年初了——2019年初，行情加速始于2月中旬，直接导火索实际上就是1月份金融数据大超预期。





今年的市场也好，宏观经济也好，不可能等1月份的数据，因为春节提前到一月，导致头月数据肯定是要弱一些。但相应的，大家看到的是高层为了应对这种情况，直接把所有的刺激政策也提前了。





去年年底开始提前批专项债，快速落地。元旦假期宣布全面降准，而后央妈连续通过货币工具释放流动性——高层的一系列刺激政策提前，这直接反馈在数据上，就是经济数据的复苏也提前，所以没有等1月数据，而是今天公布的12月金融数据，就已经是明显超出预期。





这其实能说明两个问题，首先是进一步佐证我们在去年12月初的观点——2020年的春季行情会相当程度上的提前到来，这个观点当时不少人嗤之以鼻，现在看得到了市场的完美印证。





其次就是以目前的外部环境来说，随着中美问题缓和，难得的窗口期，很可能国内的刺激政策还会提速，这同样会对接下来的行情延续造成极强的影响。





而也是在此预期下，我们看到了外资、私募等机构资金的高比例坚守





技术上看，市场冲高回落，继续调整，虽然指数走势仍然偏弱，但从个股层面上看市场整体气氛尚可。沪指始终保持在3065的缺口上方，题材方面网红概念的妖股和大科技的主线齐头并进，应该说是非常强势。因此我们首先认为，节前市场的大方向大家不必过于担心，大概率横盘震荡至最后两三个交易日，可能走出翘尾。





另一方面，很多投资者会关心持币还是持股过节，我们更倾向于持股，但持股不等于满仓。从年初至今来看，北上资金十二个交易日疯狂扫货接近500亿，而私募持仓也攀升至超过80%达到9个月以来新高。这些数据本质上都说明一点——资金非常看好整个市场的春季攻势延续，这种情绪也直接造成了节前即便观望也仍然相对强势的震荡格局。也因此，我们建议大家持股过节，但比例上我们认为7~8成比较合适，不宜满仓，这是比较健康的操作习惯。



