五部委发布中美第一阶段经贸协议，经过了长达22个月的博弈之后，中美的第一阶段协议终于落地。这算是年前给予市场的一枚最重要的定心丸





至此，相当长时间内的暗雷，基本上都被排光了，消息面的空窗，叠加资金涌入的事实——今年开年以来北上资金已扫货高达464.84亿元，同时私募基金持仓比例也快速攀升至80%以上——其实都在印证一点：我们在去年12月初反复给大家强调的“春季行情提前”的预判已经得到了市场的认可。





而这也让春节前这个习惯性的资金观望窗口导致的回落，显得更加含金量十足。





所以还是提示大家一句，资金都不是瞎子，集中买入的理由只有一个——市场对于一季度行情的预期非常强，而在此背景下，节前的指数震荡其实是非常难得的上车窗口，有可能是这一波拉升最后的低吸机会，要把握住。





当然，很多朋友关注的还是协议的问题，我们换个角度给大家讲。有人说看五部委的消息就像是中方的采购合同，甚至很多人认为，只要谈判谈下来，中国就是妥协。





其实不尽然，对于现在的我们来说，短板是实实在在的短板，这个已经暴露了。谈判之后花钱，与其说是在向美国买东西，不如说是在买时间。中国发展自己的硬科技实力，需要的就是时间。而只要花钱能给中国买来几年时间的缓冲，那么就有足够的机会去做硬科技实力的提升。





你说美国在这个过程中有没有获利？当然有，一场毛衣沾下来，美国确实攫取了相当的战果，只不过西方式的MZ体制不支持打灭国级的对耗了。特某人在奥巴马留下的一把烂牌里面打得算是相当可以。虽然我并不喜欢他





所以，诚如大大讲话一般，这是一场双赢，表面上的双赢是双方共同做了妥协让步，而真正的双赢是我们花钱在坚守底线的同时，买到了珍贵的缓冲的发展的时间。





所以大家看到近期两个板块涨幅最猛，一个是大科技，尤其是自主可控、芯片半导体启动拉升。因为谈判谈成之日，反而就是我们大力发展核心技术的启动之时。





另一个是农业，农业这一次放开的转基因项目，与加大农产品采购几乎同时，这真的是一个巧合？



