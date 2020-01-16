农历新年前的最后一个靴子落地，长达22个月的博弈之后，美国和中国达成第一阶段协议，并签署了第一批文件





根据早间国家各部门的披露，协议内容跟预期，基本上差不多。如先前报道的一样，协议规定，中方将采购750亿美元的美国工业产品、500亿美元的能源、400亿美元的农产品，中国还将在未来两年内再花费350至400亿美元购买服务。





关税没有完全取消，川普放在了第二阶段谈，说会在连任前。看来目前中美问题是某谱连任竞选的筹码。并且在今年11月大选前，还会有进一步的谈判拉锯。





但就短期而言，中美迎来宝贵的空窗期，市场最关心的消息已经全部完成出清，消息面再无暗雷的情况下，春季行情更加值得投资者关注。





尤其从这几天的市场走势来看，尽管一般传统来说，这个时间点已经是节前的垃圾时间，但今年的市场明显在个股情绪上非常高昂。指数连续调整三天，但仍然坚决守在3080点小平台上方。非常强悍。





个股方面，大科技主线持续发力，早盘半导体光刻机继续领跑，在中美第一阶段协议落地的基础上，自主可控反而继续强势，基本上主线地位已经确立了。这个其实能够看出——主力资金都是聪明人。





很多人认为，只要谈判谈下来，中国就是妥协。其实不尽然，对于现在的我们来说，短板已经非常明确的暴露，谈判之后花钱，与其说是在向美国买东西，不如说是在买时间。只要花钱能给中国买来几年时间的缓冲，那么就有足够的机会去做硬科技实力的提升。





所以，谈判谈成之后，反而就是我们大力发展核心技术的启动之时。这才是最重要的。这也是为什么近期，大科技毫无疑问的成为了绝对意义上的主线机会。





另一方面讲，大家要跟着资金动作，



