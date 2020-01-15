距离春节还有7个交易日，市场还是很有长假前的特征，我想说两点，第一是A股已经进入传统意义上的假期状态。第二是行情其实也没有看上去的那么弱





先说假期状态。毫无疑问A股资金已经提前放假。从市场成交的角度来说，沪指成交持续回落，尤其后三个小时，几乎是近期最弱的小时成交水平。面对即将到来的长假，资金面没有继续搏杀的动力。北上资金流入30个亿，较之于近期也在缩减。这是一般意义上的节前节奏。





但同时，市场并没有指数看上去那么差。沪指基本上是在3100点的压制下形成横盘箱体，而非经常看到的抢跑。这源于目前消息面最重要的因素基本上都出清了，节前唯一能期待的就是第一阶段协议的落地。消息面出清，让资金没什么抢跑的需求，因此节前基本上走平为主，到最后几天资金做空意愿衰竭，可能会有翘尾，基本上就是可以预期的节前行情。





从个股的层面上看，第一阶段协议的预期仍然是目前引导炒作的核心因素。





知识产权+芯片半导体，成为今天市场的绝对主角，并且半导体板块亮点左右，随着三安光电直线拉升，一派启动迹象，也是大量资金在赌自主可控的利好预期。





但需要注意一点，除了消息面因素导致的上涨之外，市场在高清视频、车联网方面的持续性也尚可。继京东方这类面板发力之后，视频处理芯片的富瀚微启动上涨，基本上都是超清视频一线，同时车联网的捷顺科技继续大涨，大家要注意到——5G仍然是目前市场炒作的最重要中轴线。





并且随着时间接近长假，在资金面相对紧缺的情况下，明显开始出现资金抱团的迹象，大科技的主线持续上涨是一个标志，星期六为代表的网红概念继续冲高也大约如此。这些题材股的带动下，中小创指数居然以红盘报收，也再次证明，其实节前市场并不是真正意义上的弱势。





另一个可以和大家风向的数据是——华润信托近期发布的数据显示，私募最新仓位已达81.51%，同比上涨30.33个百分点，创2015年3月以来的新高。





私募这个位置的重仓持股，尤其是在春节前，其实很说明问题：原因不外乎几样：





一是A股整体估值水平处于全球洼地，这基本上已经是事实。

二是目前市场对春节后的行情判断比较一致，大家都认为有一波行情在等着；

三是其他资金也不傻，大家都在买，所以看到外资大举建仓，北向资金更是买买买，生怕优质筹码都被抢掉



