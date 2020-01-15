距离春节还有七个交易日，市场基本上进入传统意义上的垃圾时间。今年的走势讲道理还是比较强。源于消息面目前最重要的因素基本上都出清了，节前唯一能期待的就是第一阶段协议的落地。





消息面出清，让资金没什么抢跑的需求，因此节前基本上走平为主，到最后几天资金做空意愿衰竭，可能会有翘尾，基本上就是可以预期的节前行情。





当然，也因为春节将至，以及前期的大量累计获利比较丰厚，市场卡在3100这个档口又在等待协议落地的时间窗口下，于是出现了情绪上面的退潮。





早盘盘面上，行业板块跌多涨少，市场做多情绪明显降温，尤其累计获利比较丰厚的高位股都出现了普遍杀跌，银行、保险等金融权重股表现颓靡，券商有护盘的动作，但同样受制于市场的状态，力度有限，对于指数的提振并不明显，甚至可以怀疑一下，即便提振了指数在情绪退潮的背景下，恐怕赚钱效应也不会有明显改善。





成交量方面较周二又有所回落，尤其是第二小时的成交量，明显出现了缩量的格局，这是做多情绪退潮的一个佐证。尽管由央行释放流动性对冲节前资金面紧张的消息在，但在降准的大背景下，这个并没有超好粗预期，对于盘面的提振有限。北向资金也一改前期的扫货局面，转为少量买入。





不过结构性的氛围并没有太差。





题材方面，区块链、芯片股表现相对较为活跃，并且继京东方这类面板发力之后，视频处理芯片的富瀚微启动上涨，基本上都是超清视频一线，同时车联网的捷顺科技继续大涨，大家要注意到——5G仍然是目前市场炒作的最重要中轴线。但随着人气的回落，高位股追高不太合算，早盘受获利资金集中兑现的影响，锂电池板块大幅杀跌，对市场情绪打击较为明显。



