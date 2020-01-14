今天市场成交量基本持平，早盘高开后续回落居多，我们来好好看看到底是怎么走的。





我们昨天写道，市场昨天完成了对为期七个交易日横盘震荡的突破，那么突破之后回踩，说的就是今天。掰开小级别去看，30分钟或者60分钟的走势，基本上就是指数在第一个小时形成了多空平衡，全天最大的成交量就在第一个小时，随后三根阴走低。而今天的收盘价基本上就是过去七个交易日震荡的上轨，所以我们说是突破回踩。





症结完全相同，就是缩量的问题，因为叠加着节前效应，所以交易量一天不如一天是大概率的，今天过后，就只剩下七个交易日了。所以我们的观点依旧，市场需要在后期补量完成对突破区间的巩固，否则会有一定的回落风险。不过不要担心，一波回调对目前的市场来说都是大家逐渐布局的时点，只要注意别让这个节前挤兑造成了浮亏，影响过年的心情就好了。





还有一个现象要注意，就是今年最牛的股票万集科技出现了高位爆量巨阴跌停。首先这个量就已经冠绝全年，其次还是拉高之后出现的巨阴包阳的图，有一定股票交易经验的都会知道这是一个非常空头的K线组合，也说明了春节之前部分资金兑现利润的需求。





目前像万集科技这样的涨幅过大的，弹性过高的股票需要注意了。本身万集科技的概念是ETC和智慧公路等，对应明年估值也不是很贵，但是没那么多为什么，涨多了就是要跌的。大家短期注意这种情绪会蔓延到其他的票上。对于万集科技本身来说，超大的涨幅让他趋势还没有走坏，不过无论如何，大家还是找其他的个股为好，没必要去赌这只了。



