今天的市场大家看到了，一个典型的上涨中继突破，创了本轮行情的新高达到3115点，过去七个交易日的盘中空间宣告结束，60分钟的K线图说明了这一点，美中不足是成交量，但是后期补上来是大概率事件，同时叠加即将到来的节前效应，目前的走法相对合理。





我们看，早盘市场是开盘就开始跌，但是如果大家一直很关注白马蓝筹的话，会发现市场早盘蓝筹是涨的，完全不受指数下跌的影响，完全自己放自己的量，自己走自己的涨势。





其中，酿酒一马当先，茅台反弹，五粮液，老窖打底，古井和今世缘上攻；科技股这里，再次回到了去年一整年的明星题材“5G手机”，我们看到PCB三剑客沪电，深南，生益齐刷刷上涨，其中深南出现涨停，高位完成突破；半导体领域，北方华创早盘放量两个亿快速拉了涨停，中微公司维持前期强势，而韦尔股份，汇顶科技等手机产业链接连强势上涨；消费电子龙头立讯午后翻盘。





这些都是市场的表现，而在市场不再像第一波那么依赖成交量的时候，最让人放心的品种，就是蓝筹白马。





而在牛市之中，蓝筹白马时不时的崛起也告诉市场一个信号，做多资金从未离去，甚至想加码；面对长达七个交易日的调整，多头的内心毫无波动，甚至想笑！大概就是这么一个心情。





这样其他的资金将会更踏实的去做多市场，积极去买入操作，这样节前八个交易日肯定还是有的做的。不过也有一点，本周一已经缩量，后续成交量不大可能超过上一周，那么很有可能在未来八个交易日里波动加剧，或者出现周线级别的冲高回落，包括月线级别，本月就是承担压力的一个月，所以大家如果想要有持币过节的想法，不妨本周末之前见好就收一部分仓位，临近春节再买回来。



