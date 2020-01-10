周五市场有一种——消息面利好兑现之后的脱力感。





消息面最大的事件当属商务部印证了谈判进程。一方面下周赴美签署第一阶段协议对于A股而言属于利好已经兑现相当明朗的事件，没什么太多惊喜。另一方面市场也担心以某谱的性格会不会又临阵变出什么幺蛾子。同时面对即将落地的阶段性协议，双方究竟互相做出了多大程度的妥协和让步，目前也是市场等待揭晓的谜底。





这些问题都没有公布前，这一波反弹收益不俗的A股，走出震荡，应该说是合理的结局。





同时，板块方面券商的12月份业绩确实当属亮眼。但随着注册制、降准、储蓄入市等等一系列利好的轰炸之后，券商股短期累计涨幅已经非常可观。上周中信建投在降准当日的一根长影线，已经能够看出资金的情绪分化。本周进一步的利好兑现，券商选择横盘也是合理行为。





但随着市场的震荡，我们看上周以来困扰市场的外部黑天鹅基本上也得到兑现。板块上石油、黄金等在周四的回落，基本上宣告避险品种对于资金的分流开始削弱。今天看，板块热点也确实开始回归常态化。





咱们回顾一下这两天市场的轮动，从近段时间特斯拉、HIT电池等各大题材退潮后，昨天的国产软件、医药，到现在的科技核心白马，基本上延续了去年开始的消费+科技的主线。科技白马暴涨，汇顶科技、兆易创新等涨停，韦尔股份、闻泰科技等暴涨，资金回流科技龙头。





证明了一点——行情极端猛烈的时候，或许主线品种会被遮蔽光彩，但长期看，在指数反复拉锯上涨的节奏中，核心优质品种的持续性以及上涨的耐力仍然是最好的。





像兆易创新这种股票，从去年年初57的低点，涨到今天245的收盘价，当然会有回调。但翻回头来看，相比于妖股而言，这样更白的标的，其实才是股民能够把握的稳稳地幸福。





节奏上，我们的观点不变，对于包括今天大科技在内的短期暴涨的品种，不建议大家盲目追高。但如果市场回调，仍然是这些标的值得大家积极补仓。





策略上，还是那句老话——第一有没有结束多头趋势，第二有没有改变基本面态势。如果这两个答案都没有，那么就应该坚定持有





我们再次给大家强调一下，2020年目前有两点非常明确——





第一，结构性牛市的机会会远超2019年，这个基本上已经是市场的共识，而在此基础上，春季攻势已经毫无疑问的启动了。





第二，注册制大背景下，鸡犬升天将成为过去式，只有选对个股才能享受牛市受益。这也是为什么很多朋友拒绝承认2019年是牛市的原因——其实站在今天这个时间点，在去年一年没有盈利甚至到今天为止仍然没有盈利的朋友，希望大家沉下心，审视一下自己的策略和思路。



