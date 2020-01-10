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大科技主线犒赏最坚定的持有者

(2020-01-10 11:45:18)
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早盘两个新闻，一个是商务部证实13日赴美签署第一阶段协议。这个和之前市场普遍预期的没有差别，利好，但是基本上提前消化了。

另一个是券商的12月份业绩出炉，真的很亮眼。多家券商披露2019年12月份业绩，环比11月份均大幅上升。其中，方正证券母公司净利超3亿，环比增逾9倍；长江证券净利超2亿，环比增371%；中信证券净利14.57亿，环比增逾2倍；海通证券净利10亿，环比增205%；招商证券净利10.75亿，环比增近1倍。

在16家券商公布的券商中，当月总营收158亿，当月合计盈利62亿元。当然，这件事儿本身的意义倒不是说券商股有多强的短线机会，因为降准等一些列利好刺激下，近期反弹力度已经很大。

这件事儿真正的意义是让市场看到了弹性——12月份行情好一点，券商的日子就极端舒适。犹记得去年这个时间再稍早一点，还是各种裁员和并购的消息。那个时候我们给大家讲——基本上券商最低迷的时候，往往就是历史性底部。目前看，确实如此

客观说，券商股这一年走势有机会，但也并不算特别强劲。尤其相比于2014年的那一拨券商爆发而言，2019年的走势，显然缺少牛市中的凌厉。这其实也是市场目前情绪的一个体现，还是证明目前市场对于行情方向确实存在犹豫

但12月份这个业绩出来，应该说是很令人动心的，尤其券商作为市场中，业绩对于行情最敏感的品种，这个位置的走强，给市场的正面引导实在是太强了。而考虑到目前整个板块的表现来说，我们认为2020年，券商股仍然是需要大家时刻关注的主线之一。

尤其是在牛市的大环境下，券商走出戴维斯双击将会是2020年最值得关注的重头戏之一。

但当然了，消息面都不太超出预期的背景下，叠加3100点的分化，早盘在热点方面乏善可陈。原油还是在继续回调，仍然是中东降温的影响。比较强势的仍然是消费电子领域，所以还是再次提示大家，眼下的市场其实就是坚定持有优质标的的窗口。淡化指数的判断，掘金有指标低，然后坚定持有。试验下最好的策略

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