特某普：空袭并未造成美国人受伤

商务部：中美将于下周签署第一阶段经贸协议





2020年初，最大的两只黑天鹅即将落地。比较讽刺的是，这两件事儿落地前，A股都自作多情的跌了一跌。事后证明——根本毫无意义。其实经历了过去一年的折腾，最终市场验证了一个道理——即便在海外的极限压力下，A股仍然以接近30%的涨幅牛冠全球。而这背后，外资汹涌买入的势头完全没有减弱。只能说，大A股的估值外地已经是资金的共识。





而反观今年，年前注册制落地，开年降准，然后银保会又强调了引导储蓄入市。这会是A股真正意义上的大年。





还是那句话，一定要牢牢记住A股在2020年真正的逻辑是什么——A股眼下最大的机会和看点，就是股市要接替一部分楼市的资金吸纳功能，以及要接替一部分银行的资金配置功能。这两点改革进程已经从多个维度的政策中看出端倪，且不以任何外部风险作为转移。





因此，在投资的层面，应该做到的就是坚定立场





我们在一个月前开始，其实反复给大家强调，这一波上涨，一定要重视科技股的机会——以历次通讯换代为契机，都是一波科技股牛市的启动点。而5G作为2020年最确定的科技事件，带来的结果一定是科技股的率先走牛。而近期大家来看也确实是如此。





沪指这一周的震荡中，创业板坚定地继续走强，并且成交量维持在温和放大的区间，整体节奏相当不错。国产软件，云计算，网络安全，5g等大科技板块涨幅居前，科技主线是目前市场认可度最高的。





包括近期贡献妖股和人气的特斯拉，毫无疑问仍然是话题中心。





总的来说，对于目前的市场而言，大的方向一定要把握对。回过头去看，炽阳浪启动、注册制利好、美伊问题的乐观预期、科技股的主线地位等等这几个关键点，我们为大家把握的都不错。春季行情还在延续，我们再接再厉！



