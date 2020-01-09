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指数遭遇顶背离压制

(2020-01-09 12:09:13)
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新年的第一只黑天鹅基本上算是落地。和之前分析的差不多，双方看上去剑拔弩张，但实际上的动作都是在设定红线，反而不像真的能打起来的样子。

欧美股市反弹，黄金原油回落。昨天A股自作多情了一天，今天应该是要恢复常态了。

恢复常态之后，第一件事儿，必然是收复昨天的失地，所以早盘券商带动市场一波拉升。与此同时原油、黄金等板块出现大幅度回调。

但早盘市场出现两个反转，第一个是人气比想象中的要强，原油+黄金基本上都是走得探底回升的走势。尤其原油股，大面积低开之后震荡回升。同时题材方面，消费电子+自主可控的大科技主线继续走强。

但另一方面，指数没有大家看到的那么一帆风顺。昨天收评提示了大家，60分钟级别顶背离已经形成，早盘看在顶背离的压制下指数冲高后展开震荡调整。技术上看，3100这个位置向上，是四月份最沉的套牢盘。所以没有权重发力是比较困难的，最近几天的上涨，完全是靠题材硬顶，但是金融股尤其银行还是处于修整状态。如果真的想要收复前高，至少大全重要有所表现，以现在的市场热点来看，上攻的动能不足，所以调整是正常的。

从盘面上看，两个反转相互独立，指数有调整压力，但个股完全不理会指数的走向。所以策略还是之前和大家讲过的——精选个股，淡化指数。今年的结构性机会，一定是远超去年的。

最后，还是那句话，一定要牢牢记住A股真正的逻辑是什么——A股眼下最大的机会和看点，就是股市要接替一部分楼市的资金吸纳功能，以及要接替一部分银行的资金配置功能。这两点进程不以外部风险作为转移。

所以外围因素会影响一些节奏，但是影响不了趋势。而目前看，所有的内部政策，又全部是在推进这两大目标。因此，2020年的A股，真的是大有可为。

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