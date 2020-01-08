谁也没想到整个21世纪的20年代会以这样的局面开局。美伊这只黑天鹅，似乎大有振翅起飞的架势。





但一方面是正面硬扛，另一方面听美伊的言外之意，都是在避免全面开战的可能。某谱不是真的疯子，白宫的智囊团也不会真的放任美国重蹈当年中东治安战的覆辙。所以真的说局势，反而更像是双方在划清底线，开打的概率在试探之后反而在降低。





但无论如何吧，还是要等待某谱在明天的发布会。大的方向上美伊的问题对于A股趋势的影响不大。大家做投资一定要从最根源的地方认清趋势的本质。我们说A股眼下最大的机会和看点，就是股市要接替一部分楼市的资金吸纳功能，以及要接替一部分银行的资金配置功能。这两点进程不以外部风险作为转移。





而即便全球局势恶化，进程有所拖后也影响不大——毕竟这两个功能上，A股现在几乎是一片空白，只要推进一点就算是赚到。这才是A股逻辑的根源。





中午收盘前，消息面再度是客机以及地震的消息满天飞，午后开盘，满眼的战争板块大幅拉升。黄金、原油、军工，这些直接受到中东问题的影响，逻辑其实没问题。但希望大家注意到，这些板块其实一直是出于低位。





只是借势拉升。





这个借势拉升，和近期传媒板块的反弹严格上说没啥区别。就是资金高度活跃之后的补涨，只不过外部消息的刺激给了他们发力的第一个支点。





丛领跑的板块来说，市场情绪并不是完全别黑天鹅压死的，特斯拉，汽配，新能源+OLED基本上两条主线的题材股上涨非常猛烈，能够看出资金仍然有很强的进攻意愿。





而从领跌的板块个股来看，非常明显：券商、农业、网红概念带头大跌，鲁商发展、中昌数据、隆平高科、九鼎投资、农发种业、天创时尚、黑芝麻、晶方科技等带头暴跌，这些品种几乎都是近期的强势板块强势个股，累计收益巨大，原本资金分化以及调整都是必然，只不过目前看，是一批资金借助了消息面提供的窗口加速了天正的进行。





对于眼下市场的强势姿态来说，这个级别的调整是正常的。



