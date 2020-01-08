隔夜消息面美伊利空算是关注度最高的。





但与其说早盘A股的低开震荡主要是源于消化美伊利空，不如说是连续拉高之后，强势板块分化压力下的调整必然。





说句题外话，以目前美伊的动态来说，更像是双方实力在进行划道，尤其今天伊朗的表态，更像是双方互相明确底线，若如此，那么反而真正正面冲突的可能性会降低。毕竟即便以某谱的思路，大选争取选票是第一要务，而非重蹈小布什的覆辙。





回到盘面上，早盘军工、石油、黄金三剑客启动，直接对应的是消息面的影响。但从盘面上能够看到，三大板块几乎是清一色出现了明显的高开低走或者冲高回落。说明在连续几天的炒作之后，资金本身也更倾向于点到为止的摩擦。





这更是支撑了我们对于目前盘面的观点。





而后科技股再次启动。





特斯拉带动汽配品种直线上升，OLED板块启动，京东方逼近涨停。这两大板块成为今天的绝对主角。一方面特斯拉的下线真正给中国带来了新能源的全产业链样本。也给更多的国内公司提供了产业链切入的机会。而另一方面，我们希望大家能够注意到——启动的品种，本质上都是5G这一最确定的技术变革中，率先可能发力的方向——汽车电子和超清视频。





因此，我们再一次给大家强调之前反复提示的观点——5G是2020年最重要的也是最确定性的科技事件。而历次通讯换代都将带来首先由科技股爆发的重要机会。