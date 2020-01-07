其实市场的逻辑并没有变化，这几天讲了太多次——股市替代房地产成为资金池 → 政策引导长期资金入市 → 市场结构及资金偏好改变 → 牛市预期稳定 → 政策引导国资金融机构入局分享红利 → 牛市背景下直接融资推动实体复苏产业转型。



逻辑链条大概就是这样，具体的佐证很复杂，我们近期从不从侧面给大家讲过很多次，篇幅有限，不再赘述了，有兴趣的朋友，去翻翻我们近期的旧文。其实我们的上述观点，最早在2018年9月份就给大家做过深度解析。当时认为这仅仅是一种积极的可能性。但随着房地产调控的持续，应该说逐渐变成了必然。



还是那句话吧，逻辑既简单又复杂，有兴趣的朋友，翻翻近期的旧文。



从今天盘面的走势来说，指数强势收复3100点。成交保持温和放大的状态。外围利空已经基本得到市场消化。尤其石油、黄金今天的走弱，并没有对盘面构成太大的压力。黄金股这一波应该还有些短线机会，毕竟从月中开始会间歇性的有一些地缘性的不确定因素出来。



不过整体来看，机会应该还是在大的主线上。



科技建议大家关注自主可控，近期我们消息面解读给大家说了很多，自主可控都是风口，只不过炒作目前集中在二线品种上，不排除是一线品种机构高度控盘，后面要搞大事情。



消费乳制品开始有发力迹象，今天妙可蓝多和伊利走势都不错，传统项目之外，养殖类企业在年前很可能会在消费预期下推升一波，但注意高度空间目前看比较有限只适合超短线。



而特别强势的妖股方面，不建议大家参与。因为这几天市场玩一日游的手法越来越溜。



昨天最强汽车，今天最强光伏，切换越快，就越难玩。 最近流行这种玩法，做一个所谓的龙头顶一字然后第一天可以全线上车多只股第二天来收割，估计很多大资金就这么玩了，比如世运电路昨天顶一字马上全线铺开特斯拉，然后今天不行的就收割，还在继续的就留着，然后今天顶山煤国际，那么开盘搞煤炭，搞光伏，明天又一样的玩法，之前的农业也是一样的情况，不停的顶着一字大北农。



这其实和之前妖股大家面临的问题一样——上涨的时候买不进去，但是等待买进去的时候往往就是见顶时刻。



所以当前位置给大家两句口号：弱化指数，重点看个股；远离妖股，主线决胜负。

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