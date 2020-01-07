晚间消息面还是比较平静，外部事件在降温，导致美股继续走高，不过目前国内市场对于美股的关注度有限了，这是好事儿。国内监管机构对昨天的鼓励储蓄入市做了一下补充说明——鼓励居民通过机构投资者开展价值投资





其实没有太超出预期的部分。整体的思路还是一样——银行储蓄入市将是未来一个极大概率事件，而随着大比例入市的开始，必然伴随的会是A股长牛的开始。应该说，过去我们总是在探讨中国能不能有美国一样的401K企业年金。因为几乎所有人都知道企业年金入市是美国长牛的基础。





但是从逻辑上出发，这个讨论有点问题。





因为对于A股来说，真正的问题并不是没有企业年金，而是即便有了中国版401K，在房地产市场如此巨大容量的无风险收益面前，资金也绝不会选择进入股票市场。





所以对于A股来说，鼓励长期资金入市是一个长期以来的伪命题，这个命题的真伪拐点的出现，本质是源于——房住不炒的大政策背景的制定和坚守。而只要这个政策背景不改变，中国除了股市之外，就基本上看不到另一个足够容纳——储蓄、保险、养老金、企业年金、职业年金等等等等庞大基金保值增值的方向。





换言之房住不炒这个条件已经满足的当下，长期机构资金入市是一个极大概率事件，那么体量远超401K的居民储蓄——401K大约2.8万亿美元，折合人民币不到20万亿，而截止到2019年9月底，中国大陆的居民、企业、机构以及其他各组织的存款总量是176.13万亿元人民币。其中，大约有39.77%（约70万亿元人民币）的存款是属于我们老百姓的个人存款。





这玩意如果拿出一部分入市，对于股市来说，毫无疑问是超级长牛的开启。





但长期资金进场的同时，伴随的一定是机构投资者比例的空前强大，而资金结构的改变的同时，市场生态会发生几乎不可逆的巨变，投机骤减，换言之，未来的长牛中，选股将是最核心的问题，如果选错了品种，照样是赚不了钱的。甚至考虑到注册制对于非龙头的价值淡化，选错品种反而会出现牛市赔钱。





投资者一定要尽快的摒弃过去传统的炒股思路，与强者为伍





最后回到市场吧。3100点围而不攻，看上去指数继续选择震荡整固，原因，仍然是题材上不够强势，证券临阵退缩。转基因头牌继续顶一字，后面分化严重。特斯拉太多一字板，给的换手机会不多，题材没有继续起爆。



