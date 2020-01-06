



A股今天真的是妙哉。上半场名字叫“趋势来了挡也挡不太住”，下半场名字叫“膝盖软了扶也扶不起来”。





市场早盘怒涨和午后的急跌几乎源于同一件事儿——就是很多人看到的外部黑天鹅。





周末美伊摩擦升温，伊朗升红旗+退出伊核协议谈判，一轮操作下来，让很多人惊呼2020年的第一场战争可能迫在眉前。然而，就在战争阴云下，A股大涨，不仅仅是大涨，而且是放量大涨，不仅仅是放量大涨，而且是创业板更胜一筹的大涨。





毕竟在阴云下，黄金、军工、石油的上涨，是市场可以预期的。但是这些避险品种的拉升，往往会带动科技股题材的调整——尤其此前已经有了相当的累积收益。但今天明显科技股走得是独立拉升的行情，包括在午后的调整中，也守住战斗果实，对于这一点，希望大家记住我们对于历次科技周期带动科技股率先走出牛市的判断。





但午后亮点前后市场开始高位跳水。消息面上，传闻中国代表团访美延迟，但我们看了外文报道，讲的是为了配合此前某谱说的15日签署重大协议的推特，才特意推迟，换句话说，这次推迟不是去谈判，而是去签协议。就这么个消息，搞得国内资本市场鸡飞狗跳。只能说某些内资机构真的是膝盖软习惯了。





这也是为什么每每抄底都是外资，而内资永远是吃瓜落。不过尾盘资金已经开始稳住阵脚，这个表态，真的是说明一切——趋势压倒一切





给大家讲过很多次，做投资，对于趋势和宏观的把控应该是第一位的。趋势做不对，落实到具体操作的策略都会有问题。对于下阶段的A股而言，大势是什么呢？就是高层开始通过政策，引导中国社会的财富锚，从过分集中的房地产上转移一部分到资本市场上。为什么要进行转移？外部因素我们要吸取日本失去二十年的教训，内部因素房地产过度发展已经带出了不少问题：





首先是融资杠杆越来越大，寅吃卯粮，向未来借钱参与当下投机，最终压迫未来的现金流，导致多项恶果。





其次是房地产压迫实业经济，损害中国制造的成本竞争力，也因为财富的规模效应，抑制了资源对于科技企业的再分配。





其三，卖地收入的受益者是地方财政，房价上涨的受益者是有产阶级。对中央政府来说益处有限，但害处反而较多——居民生育意愿下降、居民消费能力下降、线下商业衰退，长期来看，本质上是在侵蚀中央的税收资源。





简言之就是房地产过度发展，容易让财富向一小部分人身上集中，拉大社会贫富差距，所以现在政府开始导向A股作为新兴的财富锚，鼓励和引导资本流入，股市起来了还能反哺全国各行各业，让财富在更大范围内分享。





当然，这里面道理并不是线性关系，更加直观的是，比如说破出掉地产的资金池属性，假如说不让股市来承担这样的任务，那么溢出的流动性，显然无法消化，那通胀怎么化解？





所以资金流向A股，A股走一波牛市，既是洼地本身的价值回归，也是产业调整的政策需求，更是金融安全经济稳定的战略导向，同时是居民财富保证增值的民心所向。





既是需求，也是要求，更是大势所趋。





所以看市场真的没什么可担忧的，去年十月底，我们说A股的牛市已经开启，经过了整个2019年的震荡，到今天看我们更加坚定自己的立场。





今天虽然在消息面的影响下，指数对于3100点得而复失，但强势格局已经跃然纸上。市场对于3050和3100的这两次试探，都非常强势，并且都是扛着巨大的利空预期——注册制落地和外部黑天鹅。



