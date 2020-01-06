这个周末真的是不平静，外部黑天鹅展翅，成为了2020年的第一大事件。现在看，基本上某谱就是在豪赌，赌赢了叫特总，赌输了叫特某，赌赢了白宫见，赌输了国会见。





具体的不过多分析，大家都懂得。反而是国内再一次喂了一口大肉。银保监会新年第一枪：促进居民储蓄“入市”。





当初元旦降准，很多人觉得股市反应激烈是自作多情，现在看，政策对于资本市场的倾斜可以说是肉眼可见。当然，你大可以说引导储蓄入市的口号喊了很多年，可收效平平。但我们说这一次是真的不一样。





这一次还是有点区别，过去股市无法吸引资金，是因为资金拥有房地产这么一个一本万利的资金池可以用。但眼下房地产的调控没有松口，即便在过去一年，宏观经济压力如斯的情况下，房住不炒的大原则仍然没有变——这里面涉及到很多的原因，我们也给大家分析过很多次，给一个简单的提示，可以看看日美毛衣沾到日本失去的二十年之间，日本发生的事情。





因此，这么个宏观背景下，真正能够吸纳资金并且创造高收益的，足可以替代房地产的资金池属性的市场，放置于国内，也就是股市——说句题外话，美国当初的储蓄入市也是在地产80年代高峰期结束之后。





从中美的资金入市比例来看，中国国内居民投资股票占总资产7%，美国等发达国家超过30%，比例空间很大，尤其国内居民储蓄占M0的比重更是高达70%。所以长期来说，40万亿的居民储蓄，如果能够有10%入市，那么真的是剑指5000点的大行情。而从长期来说，高层鼓励储蓄入市，也绝不仅仅是单纯的护盘这么简单，我们认为有三重含义。





其一，最简单最单纯的，就是护盘。资本市场太重要，而本届政府越来越清晰地看到，经济和实体的改革要依托资本市场运行，因此鼓励资金入市，这是必然。简单来说，监管认为A股和中国经济需要一个牛市，所以引导长期资金进场。





其二，储蓄安全其实对于国内经济和金融安全来说很重要，所以监管鼓励储蓄资金入市本质上是“监管认可当前的A股洼地，并且认为会有牛市的机会”。而“这样的机会如果仅仅是让给海外机构，那么对于国内金融机构做大做强来说毫无疑问是损失”





其三，也是最难理解的——储蓄比例过高，如果没有一个市场接替楼市的资金池作用，那么溢出的流动性对于通胀的影响将是巨大的。





所以从这三个角度——政策需要牛市、政策认可牛市、资金需要股市——来说，市场目前的大方向我们认为是无争议的。





翻回头来说市场，反而比较简单，我们只提示大家一点，周一中午收盘，沪指收复3100点。市场对于3050和3100的这两次突破都非常强势，并且都是扛着巨大的利空预期——注册制落地和外部黑天鹅。



