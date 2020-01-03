昨天提示大家市场进入长期收敛图形上轨压力位，且券商作为近期行情发动机已经率先启动调整——这个位置的横盘应该说不太出意外。

消息面还是相对偏弱，一方面外围美伊危机开始升温，直接引爆了石油和避险的黄金品种。另一方面国内一月份的坚持大潮来袭，这对于短期市场的个股压力也比较大。昨天晚间路通视信，富临运业，中环装备，星湖科技，科创新源，中旗股份，海利生物等多家股东公告减持。





尤其这还仅仅可能是开始——A股在整个1月份，解禁市值高达6800亿；而整个2020年，解禁超过了3万亿！这也是有史以来A股最大的减持年份。市场继续在消化上一轮再融资高峰的影响。而之前的监管对于解禁一直是以堵为主，这也就造成了堰塞湖的压力。





减持、外部不稳定、内部资金分化，这些因素叠加近期的反弹高位，市场展现出犹豫的情绪我们认为是比较合理的。





个股方面，四川金顶、威唐工业等强势股补跌惨烈。网红概念分化，两只龙头星期六、引力传媒虽继续涨停，但高位爆量显然筹码已经松动，风头也有被低位转基因抢夺的迹象，接下来市场会面临高低切换。





但以目前上涨和异动的题材面相来说，很少有能够撑起大梁的，因此，还是先耐心等待指数的调整完毕再说。对于操作层面，我们认为3100点位的调整对于持股的影响不大。





还是那句话，目前的市场，核心趋势股只要考虑两件事儿：多头排列是否被破坏，基本面是否被破坏。如果没有这两个变量，那么就是继续持有，以及回调补仓！





消息面，周末最大的关注点恐怕是美伊的局势，如果外部继续施压，那么中美的压力就有望减轻，看上去是风险，其实长远来看，多空未可知。







