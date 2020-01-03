大涨之后市场展开调整，昨天收评里面给大家分析过，一方面是A股进入了长期收敛图形的上沿压力位。另一方面是作为近期行情发动机的券商已经在昨天午后率先开启调整模式。因此，这个位置指数的震荡整固其实不是很意外。

隔夜来看，最大的消息应该是减持来袭，路通视信，富临运业，中环装备，星湖科技，科创新源，中旗股份，海利生物等多家股东公告减持。





减持潮来袭，尤其是暴涨一轮之后，股东们套现的意愿又被点燃。但恐怕这仅仅是开胃菜，A股在整个1月份，解禁市值高达6800亿；而整个2020年，解禁超过了3万亿！这也是有史以来A股最大的减持年份。市场继续在消化上一轮再融资高峰的影响。而之前的监管对于解禁一直是以堵为主，这也就造成了堰塞湖的压力。所以今年的减持新规会如何落地，这其实又多了一些期待。





当然，减持之下A股的分化必然加剧。让很多人认为指数的持续性存疑，我们觉得到不必要这么悲观，减持潮之下的市场，其实印证了我们对于2020年行情的观点——结构性牛市延续，但仙股数量恐怕会在分化中继续增多。





减持、注册制、机构资金加速进场。这三件事儿是连贯统一的。最终的结果只有一个。就是A股可能将永久性告别鸡犬升天模式，而迎接更类似于美股的结构性的牛市。过去大家有一种思路，说只要是牛市，不管什么股票，买了就等着。毕竟有所谓板块轮动嘛。





所以也不用担心买错。甚至套牢了，只要我拿得住，就能回本。但现在，如果将来是结构性的牛市，那么意味着，垃圾股，基本面较差的品种，不仅在牛市里面不会涨，反而会被资金加速抛离。举个例子大家就懂——为什么美股十年牛市期间，还退市了1万家公司？所以将来A股也是这样，无脑投资会最终被市场抛弃，精选个股才有机会





周五个股和题材方面乏善可陈，从上涨品种来说，几乎悉数是超跌品种，最典型的是文化传媒股，人民网，联创股份，欢瑞世纪，蓝色光标，三维通信引力传媒等涨停，新华网一度涨停、新文化，粤传媒，中国出版等跟随走高。





两桶油也在这个位置再次发力上涨。基本上可见今天题材方面的机会是肉眼可见的乏善可陈。





不过还是那句话，目前的市场，核心趋势股只要考虑两件事儿：多头排列是否被破坏，基本面是否被破坏。如果没有这两个变量，那么就是继续持有，以及回调补仓！