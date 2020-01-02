强悍，2020年的第一天，很难让人相信，这是A股！





最牛逼的不是市场一周三个交易日最高涨幅超过3.3%，平均每天涨一个点还要多。也不是成交额终于回归3000亿+的水平，宣告着市场交投热情的极大活跃。甚至不是外资一天抢买了超过110亿，变身毫无感情的扫货机器。





而是市场几乎罕见的出现了普天同庆的格局——两市在周四一天，几乎个股清一色出现了上涨，仅有282家个股收跌，跌超1%的个股仅有90家，跌超2%以上的也仅有30家——这对于习惯了A股跷跷板行情的投资者来说，毫无疑问是一个非常重磅的刺激。





行情活了，而直接刺激行情升温的是两个事件。





其一是降准，有声音认为降准是意料之中，我认为既是也不是。当然从时间区间上看，年前降准市场早有预期，但从具体的政策操作上讲仍然有超预期部分





一方面，新年第一天公布降准，并且其后是首个交易日，这个酝酿了太多的意味。中国很多政策的发布是很有讲究的。新年伊始的降准，毫无疑问在释放稳增长，稳市场的多重信号。尤其对于今年来说，原本经济工作会议指定的方针是稳定的货币政策和积极地财政政策。但新年第一天就进行降准，给市场巨大的心里按摩——原来稳定的货币政策同样可以进行全面降准 。





另一方面，此前机构对于今年的经济基本面预期是比较弱的。但降准带动的货币宽松预期，毫无疑问将成为2020年十三五收官和全面奔小康的最重要的政策支持。这是一次中央强势的为2020年货币政策定调的操作，大家一定要全面的理解。





另一个利好是特朗普表示的1月15日要有重大事件，市场预期是中美谈判落地，隔夜美股也就此展开反弹拉升。很有意思，去年五一之后，就是因为某谱的言论，A股跌下3050，留下了压制后半年市场的“特没谱缺口”，而这一次的收复，同样伴随着同样的表态。真的是有点命中注定的感觉。





两大利好刺激下，全面激发市场活性。





板块方面，金融、大科技、网红概念、一号文件刺激下的农业，市场几乎全面开花。





消费电子龙头信维通信、立讯精密、普利特等等都创下新高，挺好的印证了之前我们的观点——核心趋势股的操作，一定要关注两件事儿——第一，多头趋势是否完结，第二基本面是否改变。而只要这两件事儿没有出现异化，就可以坚决持有。





科技股的大趋势目前看远没有走完，要重点关注。





但另一方面，近期拉升指数的龙头品种券商，大家要注意一下，一是短期涨幅过大，中信建投累计涨幅已经超过50%。二是这一波降准确实是市场预期中的。因此券商以及地产等板块此前的上涨，已经打足了相当比例的降准利好。因此这个位置能够明显感受到板块开始出现乏力。

而指数方面，市场的拉升毫无疑问印证了我们从去年8月之后坚定地炽阳浪启动的观点。但大家要注意周线级别，经过连续五周反弹之后，指数再一次进入2018年2月份调整以来的长周期收敛图形上轨压力区间附近。因此接下来的周五以及下周的走势至关重要。



