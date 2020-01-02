假期两个利好对盘面构成直接支持





其一是降准，有声音认为降准是意料之中，我认为既是也不是。当然从时间区间上看，年前降准市场早有预期，但从具体的政策操作上讲仍然有超预期部分





一方面，新年第一天公布降准，并且其后是首个交易日，这个酝酿了太多的意味。中国很多政策的发布是很有讲究的。新年伊始的降准，毫无疑问在释放稳增长，稳市场的多重信号。尤其对于今年来说，原本经济工作会议指定的方针是稳定的货币政策和积极地财政政策。但新年第一天就进行降准，给市场巨大的心里按摩——原来稳定的货币政策同样可以进行全面降准 。





另一方面，此前机构对于今年的经济基本面预期是比较弱的。但降准带动的货币宽松预期，毫无疑问将成为2020年十三五收官和全面奔小康的最重要的政策支持。这是一次中央强势的为2020年货币政策定调的操作，大家一定要全面的理解。





另一个利好是特朗普表示的1月15日要有重大事件，市场预期是中美谈判落地，隔夜美股也就此展开反弹拉升。很有意思，去年五一之后，就是因为某谱的言论，A股跌下3050，留下了压制后半年市场的“特没谱缺口”，而这一次的收复，同样伴随着同样的表态。真的是有点命中注定的感觉。





板块方面，受到利好刺激，早盘券商股全面启动，国投资本高开冲高，带动券商启动，而后中国银河涨停拉动板块第二波发力。但券商板块注意两点，一是短期涨幅过大，中信建投累计涨幅已经超过50%。二是这一波降准确实是市场预期中的。因此券商以及地产等板块此前的上涨，已经打足了相当比例的降准利好。因此这个位置能够明显感受到板块开始出现乏力。





银河早盘两次炸板回封。很艰难。仓位比较重的朋友注意获利了结了。大科技主线可以作为后期调整加仓的重点对象。





早盘比较欣慰，有朋友在留言中询问我们浪型的问题。去年我们8月份开始给大家讲，炽阳浪已经启动，9月中旬开始的调整，我们也反复强调，这只是炽阳浪二浪，没有破坏主升浪的结构，不要担心。





当时很多朋友都不信，现在结果说明一切。事实上，趋势这种东西，是市场判断的基础，如果趋势错判，那么很多策略的准确性都要打折扣。





年底有机构统计，去年一年，有一半股民没赚钱，能跑赢大盘的只有20%！不知道大家有多少人是在这20%的比例里面。



