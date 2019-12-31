先祝大家元旦快乐。至此，2019年行情完美收官





收官战谈不上强势，周一拉升的主要战力金融选择防守，电子类题材也出现拉高之后的震荡。从题材上看，周二收官战唱主角的主要集中在农业+医药。本质上都是源于消息面的炒作，这在一定程度上削弱了收官战题材强度的可看性。





但另一方面，四大指数全部红盘报收，同时从技术上看，成交量保持了相对放大的状态，点位最终报收在3050点上方，这个点位的意义，对于市场而言，我们讲过太多次，大家应该是不言而喻的。叠加最近一周的行情趋势，尤其是市场在本周对于注册制如此正面的回馈





应该说，A股很久没有这么让人舒心过。





2019年的行情至此全部结束





又是不平静的一年。虽然去年10月底的时候，我们公开讲过很多次，慢牛已经启动。目前看，全年的沪指涨幅超过22%，领跑全球，而个股的结构性行情也都在支撑我们的观点。但说实话，2019年的市场仍然是太超过预期





如果说，2017年所谓的白马慢牛仅仅是人造的假象，那么在这个背景下，恐怕即便重新回到年初，也没有谁能预料到2019年的市场会将核心资产的牛市以如此形态展现。价值投资这个过去粉饰意义更大的描述，在过去的一年毫无疑问的成为了最佳的投资理念，而对于其坚定信念的投资者也同时得到了市场最好的反馈





这一核心资产的牛市强大到，带动A股穿过了一整年毛衣粘的阴霾，甚至在年底，喊话多年的注册制超预期落地的同时，A股居然史无前例的（但非常合理的）以正面解读做出强势回应。





A股的这一年，曲折，不易，但提气 ！





科技、消费，这两条我们给反复大家强调的、圈定的投资主线，应该说很好的完成了任务。





啊，想说的东西好多，总而言之，这一年大家辛苦了





畅想2020年，毛衣问题的阶段性淡化、注册制改革对于核心资产溢价逻辑的强化、5G带来的历史性科技变革、新的科技周期及消费周期的开启、 长期资金入市的不断提速。。。我们相信，2020年真的会更好！！



