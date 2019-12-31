隔夜消息面比较平静，尽管有三大公司的商誉暴雷——慈星股份计提6亿，中集集团计提40亿~55亿，华东科技计提近57亿——但其实对于整体行情来说影响不大。





当然，商誉的问题之前大家都心里有数，基本上公司一暴雷就是几年白干，整体来说，仍然是在消化四年前大举再融资并购时代的余波，新伤换旧伤，做股民真的不容易。





但相比于去年年底，这一波暴雷其实对于整体行情的风险并不大，但差别在于暴雷企业开始不仅仅集中于此前的中小品种，像中集这种大蓝筹，包括周末的昊华能源还是国企。





浓眉大眼的这一批也来捣乱，这对于投资者而言是个考验。其实近期不管是从券商异动，整体指数的状态，增量资金还是消息面来说，市场大趋势是问题不大。但注册制背景下，市场的上涨会遵循新常态——既2006年和2014年的鸡犬升天牛市恐怕很难再现。商誉的问题再一次点明了这个问题——接下来的市场，仍然是精选个股的时间。





早盘板块方面，基本上维持震荡，券商发力之后，很大程度上明确了市场的方向，但以目前的成交量级别，相比于今年3~4月间高位套牢区域还有差距，因此大权重的持续上涨目前看难度比较大。





早盘两个因素压制行情。





一个是市场再一次逼近3050点，这个点位我们用过很大笔墨给大家描述，在这里就不赘述了。





另一个是医药股的突然启动。医药的拉升和昨天白酒的上涨还是有所差别，这里面很大程度上是受到消息面的影响。医药股如果仅仅是消息炒作，那么这个分流的价值就要打折扣，并且对于整体行情来说，整体上涨节奏就被影响了。





因此，指数和题材在周二保持震荡，就是比较合理的状态。





目前来看跨年前收复3050还是存在难度，但市场本身的状态没问题。震荡行情比较考验大家的信仰。其实只要看明白两件问题就够了——公司基本面有没有问题？趋势是否保持多头状态？这两点没毛病，就应该坚定。



