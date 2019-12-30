不用太早，即便在上周，告诉大家说，“丢掉的3040点，最终会因为注册制的政策落地，而在此被强势收复”，我想很多朋友是不信的。但事实上看，结局是如此。





整整一个周末的消息发酵，再到今天作为2019年倒数第二个交易日。其实连带着消息面令人感触良多。几个有意思的点和大家分享一下。





第一，是舆论，当然唱衰的声音仍然存在，但整个市场对于注册制的舆论风向已经不似一年前那么汹涌。包括周末我们的文章，如果放在一年前，可能会有另一番的看法。也包括周末文章后面很多读者的评论，我们一条一条看下来，发现其实大家对于注册制的接受度也在提高。





这其中，真的是因为政策对于舆论的导向吗？我认为不尽然。实际上，如果没有过去一年A股核心资产牛市的铺垫，我相信整个市场对于注册制的理解与眼下又会是天差地别的一番景象。





当然，我们算是唱多发行机制改革比较早的声音，去年九月份就在和大家讲，“短期市场企稳一定伴随股权质押危机解除，而中长期牛市的开启极有可能是以发行机制改革作为契机。”现在看，我们应该对于后半句的判断更多一些信心。





题材上面看，当然周一的行情并不完美，两市成交6110亿，沪指延续了放量姿态，但量能极大地集中在权重中，中信证券作为超级巨头，罕见的走出涨停，一只票就成交了154亿，整个券商板块成交高达721亿，占两市总成交的12%。





加上整个金融、白酒、周期（水泥、玻璃、有色、钢铁等），权重普涨，对整个市场形成了明显的抽血。





因此对于很多投资者而言，周一的行情或许仅仅是转职书不赚钱，但另一方面来看尽管大量的个股保持下跌姿态——共12只非ST股收跌停，跌5%以上的达80只——但从个股技术面来说，其实都是高位票，今天被严重抽血，导致大幅补跌。





上周开始其实我们就在提示大家——市场开启了高低切换加速的进程，今天再看这一波题材股的杀跌其实并不太意外。





那么现在回过头来看，市场收复3040，中信罕见涨停，券商板块集体暴动，这一些列的反常信号背后，大牛市是否就此开启了呢？





我们认为也不尽然。尽管我们说发行机制改革很可能是中长期牛市的契机，但牛市也不是一朝一夕就能够一蹴而就的。





我们认为中信的上涨，更多的是基于消息面的政策预期炒作。对于现阶段的市场来说，其更重要的意义是在于给题材搭台。而真正唱戏的工作还是要题材股来完成。





但随着注册制的政策确认，市场的生态已经再一次永久性改变。核心资产溢价的逻辑讲进一步强化。各个行业的细分龙头将成为2020年春季行情中最耀眼的群星！





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