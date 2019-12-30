周末大家都在等降准，结果没等来宽松，等来了注册制！新修订证券法获通过！全面推行注册制。注册制这算是A股最重磅的政策之一，喊了这么多年，终于落地，估计很多朋友的第一反应是“扎心”。很多散户朋友认为是利空突袭，但我们在周末第一时间给大家做了解读，我认为注册制对于中长期来说，会是A股长牛开启的真正契机。





注册制的全面开启，将带来几个重要的变化：





1.发行通道拓宽后，垃圾股的壳资源稀缺性快速降低

2.大量新股上市预期带来的非龙头品种的稀缺性快速降低





如果大家理解的注册制是利空，那么利空主要集中在这两个领域。但同时大家应该注意到注册制开启后又有两个领域是不变的：





1.龙头白马的核心资产地位并不会受到注册制的冲击

2.可预见的中期，市场的资金总量不会有太大改变





两变两不变的背景下，最终，注册制带来的结局，只有一个——随着垃圾票和普通票的价值被大量的新股发行所淡化，资金为了盈利必然会进一步拥抱龙头。





换言之，注册制的改革，本质是让资金有的放矢，知道接下来要往哪些方向流入，避免哪些方向不能投。事实上，早盘开盘先跌了一波，就是部分聪明资金从某些品种调仓，而后调到好品种上面去。因此，注册制最确定的一点将会强化和倒逼白马龙头、核心资产的牛市周期延长。





事实上，我们从美国和印度等国家的股市发展经验来看，莫不是如此。美国注册制很早，走出了多年慢牛；印度注册制前牛短熊长，搞了后也趋势长牛。人家股市都创新高，凭什么A股不行？





当然，有投资者认为，注册制能否长效，最关键的是在于退市机制的完善。但我们认为不需要过分担忧这一点。退市仅仅是手段而非目的，市场最终的目的是引导资金远离垃圾股，而注册制本身就可以完成这一点，至于最后一步是退市还是走出港股一样的仙股。这仅仅是手段问题并非市场关注的核心。





希望大家记得我在去年（2018年）九月份的时候给大家明确讲述过多次的观点——市场的短期企稳，一定是以管权质押危机的缓解作为信号，而市场中长期牛市的启动，则一定是以发行机制的改革作为契机。前半句在当年明确表述这一观点后的一个月，被市场所验证。而这一次发行机制的改革箭在弦上，大家可以拭目以待，是否我们会再一次正确！





午间休市，看早盘的运作其实是非常欣慰，也非常庆幸。市场这个时候出注册制的消息真的是合适，如果早一年，行情不会这么淡定的。恰恰是因为这一年的行情，市场对于龙头核心资产牛市有认可，才能够看到注册制的积极意义。





题材方面，券商、创投的走强主要直接受益于消息影响。而消费白马和科技龙头快速回升，其实恰恰是资金对于我们表述的逻辑认可的体现。从这一点上出发，大家真的没必要谈注册制色变，这一次，A股可能真的不一样





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