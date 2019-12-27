这个下跌说实话有点出乎意料，不过仔细看，确实也是有迹可循的。今天早盘的情形有点过于欢脱，气氛上的欢脱掩盖了一些盘面信号上的疲弱。简单说一说。





第一，下跌的原因之一，仍然是3050点压力。这个其实不像过多的解读，我们之前讲过，3050点是压制市场多空的最重要点位。如果说之前还仅仅是心里层面，那么在今年的行情中其实不是了，大家要注意到，首先，上一次市场在攻克3050点时候所释放的成交。

看今年的3月份，其实每天的沪指日成交都在4000亿以上甚至5000亿以上，这个级别的量能是当前无法想象的。而另一方面，很尴尬的事，因为受到外部事件的突发影响，指数最终以一个巨大的跳空缺口，向下再次跌破了3050平台（5月6日），这意味着，3月份4月份突破以及高位震荡的巨量成交，全部被套牢在3050点上方。





这其实能够届时，为什么市场一连四次的试图突破都最终被挡回来。其实昨天我们还在给大家讲：坚定信仰，压制欲望。而后者其实就是在将成交量不足的情况下，大概率还要有震荡，只不过没有想到震荡来的很快。





市场再一次止步3050压力区间。





第二，今天两桶油再一次成为行情搅屎棍。早盘的市场高歌猛进之后，两桶油中午发力。其实之前给大家讲过，历次两桶油发力之后的结局都是如出一辙——首先，两桶油拉升，其次两桶油对其他品种构成分流，两桶油之外的所有板块回落，然后两桶油本身因为体量过大没有足够的资金支持也走出回落，最后全市场都冲高回落。





悉数两桶油拉高的历史，除非市场单边上涨，否则无一例外的成为行情冲高回落的导火索。





最后，总的来说，其实市场没有大家看到的那么极端，指数虽然冲高回落，但从盘面来说，算是事出有因，同时从板块来讲，本周酿酒+半导体已经都完成了对于风险的消化，因此大家反而可以对接下来的市场有更多的期待。





周末关注三件事儿：降准预期、协议进程、IPO家数。





祝大家周末愉快