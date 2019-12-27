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降准预期即将落地，外资疯狂抢筹

(2019-12-27 11:53:13)
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消息面没有什么太突出的内容。但是之前给大家讲过，目前的市场，其实最大的利好是外部消息面的真空。市场不需要额外的消息支持，仅就近期的各类消息，只要能够充分发酵就够指数尽情造。

对于周五的盘面，有几个因素是非常值得注意的。

第一，外资动向。这是圣诞假期之后第一个开盘，北上通道再次开启。从结果上看，早盘外资处于汹涌买入的节奏中。两市净流入额度接近30亿。

第二，降准预期。本周市场已经进入春节前一个月的倒计时，从以往历年的经验来看，春节前最早一个月左右，央行将进行降准，而本周初高层又释放了宽松信号，那么真正的利好落地，最快很可能就在本周末。这又是市场的一个重要的看点。

这两大因素，其实都成为了今天盘中市场的热点所在。

一方面外资汹涌流入，带动了白酒板块的快速反弹，早盘茅台发力收复失地，汾酒大涨超过4%，这些天龙头品种的修整终于迎来反弹，毫无疑问这是外资带动下的标志。而整体市场成交上看，也因为早盘的权重启动，出现了明显的放量，早盘沪指成交接近1500亿，全天应该在2800亿以上，这会是12月17日以来的量能次高点。

其实从外资流入的程度来说，30亿的流入额杯水车薪，但是这却成为点燃市场热情的导火索，只能说内资确实是膝盖软习惯了，没有了这根外资的拐棍，就不会走路。

另一方面，降准预期带动下，金融股领跑反弹。而在主板大权重活跃的背景下，题材早盘相对较为低迷平静。

总的来说，我们认为早盘市场的节奏不俗。本周周一调整之后，连长四天快速收复失地，并且大量个股创新高。我们在周一收评中讲的——短线低点最快周二出现，到今天看完美的得到了市场的体现，应该说很好的替大家把握了这一波行情的机会。这一波按照我们策略操作，抓到反弹的同学们恭喜大家。年终行情不会就此这么简单的结束，应该说后续还有更加值得期待的行情在酝酿。渴望提前布局春假行情，把握大科技主线的朋友们，重点注意下面的活动了
降准预期即将落地，外资疯狂抢筹

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