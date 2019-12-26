继续上涨没什么可说的，周一给大家讲了，超跌反弹最快就在周二发生，目前看，市场完美的按照之前的节奏再走，没什么意外，挺好。不过盘面说几个比较重要的点：





第一，年内第十二次收复3000点。所以不要总是说大A无情。大A股简直就是有情有义本体，一年12次收复3000点，平均每个与一次，减去假期，平均每三周多就能感受一次收复3000点的喜悦，还要怎么样？这样的市场你还要减免印花税？这样的能够死死守住3000点的市场还抱怨IPO？开玩笑。





第二，玩笑归玩笑，说点正经的，注意二八轮动。本周二开始行情的反弹其实完美的伴随了二八轮动，最明显的是最近两天，昨天周三市场完全以题材上涨为主，权重趴在地上不动，我们昨天给大家讲了，市场不弱——因为即便是没有反弹的权重板块比如白酒金融，也并没有下跌。而今天也是如此。周四市场选择权重拉升，早盘万业企业切入半导体领域直接涨停，加上降准预期并没有收到炒作，因此地产开始姗姗来迟的异动。而午后则快速把目光放在了金融领域，券商在南京证券+中信建投的带动下启动拉升。而与之对应，今天题材的上涨其实并不出众。





第三，个股选择上并非是鸡犬升天。从券商的个股选择上能够明显看出南京、中信建投，都并非是传统意义的大权重，这个和市场二八轮动一起看，能够得出非常典型的结论——没钱。在外盘休假，北上通道关闭的背景下，市场缺少外资支撑，成交量对比这两天的反弹幅度，其实放大是不够的。也因此，市场无法形成鸡犬升天的暴涨，而是一直保持结构性的特征不变。





第四，市场风险基本上消化了。这个是我们在周一晚间就给大家讲的，但是这个时候要拿出来再说一次。可以看到受到市场利空打压的半导体和白酒，都启动了强势上涨，直接利空影响的酒鬼酒今天接近涨停，人气加速复苏，兆易创新再度盘中新高。市场对于利空的消化极其迅速，说明人气复苏显著。





因此，总的来说，我们认为市场目前反弹的趋势没有问题，但是成交量会压制反弹的节奏。在这个背景下，需要大家做到两点——坚定信仰，和压制欲望。坚定信仰就是我们说的——春季行情已经提前开始启动拉升，这一波上涨决不能错过。而压制欲望在于目前确实仍然受到成交压制，而没有成交个股可能会有震动。因此一定要避免无脑追高的行为。





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