隔夜又有消息传来——真的是要感叹一句，年底看来大家都不易，各种利好都开始出来了——全国人大常委会：建议简并增值税、印花税税率早上看，很多股民兴奋了。不过说实话，增值税对于A股好比一剂春药。每次提起来都能兴奋一下。但是药劲儿过了似乎也就那么回事儿。





关键问题是，印花税的讨论似乎永远是点到为止。这次目前也只是提案，什么时候落实，落实不落实，甚至提案能不能通过，都是两说，不要过于兴奋。我目前能够看到的事实是——在去年股权质押风险最为恶劣的情况下，印花税始终未动，这是所谓政策救市的底牌，会否在这个市场没有系统性风险的时候反而取消？





另一个是今年以来，随着减税降费，中央和地方财政都在吃紧，印花税的规模其实不小，这样一个背景下，取消印花税的难度无疑会加大。然后仔细看了一下提案，觉得大家可能有点过于乐观了——人家写的是探索以电子印花税票取代纸质印花税票，呵呵





早盘市场继续反弹，沉溺在没有外资支持的境遇中。于是理所应当的继续保持二八分化的格局。





昨天毫无疑问是题材上涨，指数修整，而今天市场的风格出现了明显的变化，权重方面受到降准预期带动， 地产板块启动，而昨天领跑的大科技，则横盘修整。





但我认为这都是正常的，和昨天讲的一样，市场目前是强势横盘，而非回调。白酒、大科技都是以横盘代替调整，证明做空动能几乎没有。





而个股方面其实没有什么太多的问题，光刻胶龙头南大光电三连板，MiniLED龙头利亚德涨停；锂电池延续强势，天齐锂业复牌一字涨停，鼎胜新材三连板。



