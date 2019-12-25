盘面其实走得有很强的蒙蔽性，一方面是沪指继续横盘，金融权重在午后拖后腿，白酒作为受到周末利空打压的虽然没有继续下跌，但是显然反弹动力不足，保持横盘状态。





但另一方面，市场在沪指横盘的背景下，其实赚钱效应并不弱。创业板延续了昨天午后开始的放量姿态继续保持人气的稳定回升，且指数拉升高歌猛进的反弹。芯片半导体走出涨停潮。直接受到周末大基金减持利空打压的兆易创新连续反弹两天，今天涨停打出新高。弄得大基金减持跟开玩笑一样。





其实盘面这种互斥的表现很能反应目前市场真是的状态。





一方面，周末利空已经得到充分消化，就像我么你前两天反复讲的——利空仅仅是在加速高低切换的节奏，但是并没有改变题材趋势性的市场认可度，因此没必要过度担忧。另一方面，目前正处于西方的圣诞节假期，港股休市，陆股通通道关闭，这导致市场一方面缺少了外盘的“引导”，另外一方面也缺少了外资的支持，因此在成交量复苏并不明显，尤其主板复苏不明显的背景下，没有办法走出系统性的反弹走势。





但这样弱而不散，弱而不烂的市场其实恰恰是赚钱机会最充足的时候。尤其从今天大科技的表现来说，半导体板块大家要注意一个问题。资金可并不是偷鸡战术，高低切换确实开始出现，但并不是主流，半导体板块领跑的仍然有相当大比例是高位趋势股。





这种选股和炒作的模式，说明一点——资金对于半导体龙头的认可仍然非常集中





这一点大家一定要结合我们对于通讯周期换代带动科技行情的观点来分析理解，药效显著！





我们认为大科技走独立行情尤其明年的大逻辑是非常值得期待的，这也是近期我们反复给大家强调的内容。从对于市场的判断来看，不管是大科技主线还是说本周而的反弹时间点，我们都很好的把握了市场的先机。接下来是要验证对于春季行情提前的判断了。我们拭目以待。



