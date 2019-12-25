消息面还是有利好传来，昨晚高层发布了稳就业意见。应该能够看到，年底了，各种政策频出。从降准预期到行业方面的意见都在颁布，叠加目前外部环境相对平静的窗口，我们首先继续维持春季行情提前的判断不变。





从意见来看，政策指向两个大方向，一个是新兴科技，一个是传统制造业。这个是比较清晰的





新兴科技方面，几乎覆盖的都是5G以及其应用端，这个我们在昨天的收评里面做了全面的分析，再次提示大家一点，3G、4G的换代，都恰恰与09年主板和2013年创业板行情完美对应，5G的牌照发布时间点，也与创业板的低点完美契合。





通讯升级带动的科技创新周期及消费电子换代周期，成为了每一轮牛市启动的突破口之一，这个逻辑不论从时间点，还是从产业的业绩拐点来说，都能讲通。尽管此前任正非有过对于5G的降温表态。但产业换代的逻辑不会改变。这一点在尤其值得大家注意，因此，简明扼要的说——继续关注大科技主线，尤其明年。





传统制造业方面，第一行业地产在调控背景下，政策惠及作为第二大行业的汽车，这没什么意外，此前汽车板块经历了28年来最冷的寒冬，而到了今年随着锂电供需的进一步倒挂，新能源也在承压，因此当前的低位反弹叠加政策利好，可能会走更远。需要注意一点，板块的主要逻辑是不一样的。传统行业的超跌反弹需求更高，而新能源主要要看欧洲方面的推进，反而可能受到国内利好支撑的逻辑会稍弱。





早盘从盘面来看，沪指继续横盘，但是创业板已经看穿一切，市场上成交量还是能够说明问题，创业板早盘两小时，明显形成了放量的局面，人气已经复苏。





而从板块上面来看，近期收到压制的品种中，白酒已经止跌，而半导体芯片方面则完全回暖。这证明尽管资金不足（无法普涨），但人气并没有收到打压，反而在加速走自己的逻辑，这是好事。





而早盘半导体芯片继续强攻，这里面半导体板块大家要注意一个问题。资金可并不是偷鸡战术，打什么高低切换，完全没有！半导体板块领跑的几乎清一色全是高位股，说明一点——资金对于半导体龙头的认可仍然非常集中





这一点大家一定要结合我们对于通讯周期换代带动科技行情的观点来分析理解，药效显著！





我们认为大科技走独立行情尤其明年的大逻辑是非常值得期待的，这也是近期我们反复给大家强调的内容。从对于市场的判断来看，不管是大科技主线还是说本周而的反弹时间点，我们都很好的把握了市场的先机。接下来是要验证对于春季行情提前的判断了。我们拭目以待。



