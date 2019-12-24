昨天明确给大家讲，超短线低点，最快周二就会出现。今天看这个判断得到了市场的认可。其实盘中有几件事儿是我比较在意的。也希望大家能够注意到。





第一，消息面并非没有利好。昨晚新闻联播报道，高层开始释放降准预期。上周和大家讲过，降准通常会在春节前一个月左右，明年春节提前，从时间点上看，最快也就是本周。这个又让人期待了。尤其是从上次降准操作来看，9月初国务院发出降准的信号，结果2天后，央行就搞出全面和定向降准！速度和力度都超预期。这样一来，本次信号释放之后，实际上给了市场一个定心丸。





但我想说的是，这则消息面利好，并非是市场反弹的根源。一方面，消息是昨晚的，但指数上仅仅是早盘的小幅高开对消息面利好做了回应，真正的上涨是在午后，明显并非因为降准预期带动。另一方面，受到降准利好最大的地产几乎是行业板块领跌品种，而金融股保险银行也在行业涨幅榜垫底。消息面并非是反弹的核心助力。





第二，从强弱的分野上来看，明显创业板强于主板。这并不局限于涨幅，而是即便从单小时成交来看，沪指的午后两小时——也就是市场拉升反弹最大的两个小时——成交量同比与昨天出现了萎缩，缩量上涨。但相比而言，创业板午后两小时同比上一交易日出现了明显的放量上涨信号。资金的活跃度上，创业板率先完成了复苏。

第三，板块方面，周一引起市场下跌的两大品种，一个是酒鬼酒的利空，一个是芯片半导体的大基金减持利空。这两个板块在周二都形成了反弹，但显然反弹的强度是不同的。





白酒品种中，启动上涨，但并没有形成规模，酒鬼的低位反弹也呈现冲高回落，而大龙头茅台则干脆收绿收盘。与之对应，科技股反弹非常坚决，板块已经从昨天的警惕大基金减持，变成了喜迎大基金二期增持，同一个逻辑上的原地转身堪称搞笑。但明显能够看出情绪已经完全复苏。兆易创新作为三家遭到大基金减持的品种，今天已经完成阳包阴的走势，非常强悍。





其实从这三个点上能够看出一些信号，也是我希望大家不要忽略的——科技股的反弹明显强于其他题材。而创业板的反弹显著的强于主板。





从时间的横向对比上，我觉得必须要重申一个之前给大家讲过的逻辑——09年牛市起步于08年底，几乎同期09年1月7日三大运营商拿到3G牌照。而后的09年行情中，电子、计算机、通讯等板块成为上涨龙头。之后主板大牛市在2014年7月启动，但科技股为代表的创业板却在提前两年的2012年12月见底开始提前启动牛市行情。这个启动的时间点，恰恰又与4G的讨论升温+落地时间点重合。而时间到了今年6月份，创业板在年初一波跟随主板的估值修复行情结束后，回落，回落的低点是6月6日，这个时间点恰恰是中国联通拿到5G拍照的日期。





三次通讯换代完美的叠加了两波行情的启动和一次低点的验证。从行业逻辑上说，通讯的换代带动了消费电子的技术更迭和创新周期，率先打通了电子行业盈利的修复。如果从这个角度出发。那么明年的行情，以及本轮反弹，我们认为大家对于板块的侧重，是一定不能出错的。



