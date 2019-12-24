美股创新高，A股再一次获得了挑战3000点的机会。真是保值的好物。以后谁再说炒股亏钱我跟他急，十年了一直3000点还不够保值吗？





其实放平心态啊，美股也有过十多年不涨的时候，当初美股曾经在1966年初进入横盘震荡阶段，这个时间窗口一直持续到了80年代，标普500指数从1966/1最高的94点涨至1980/2最高的105点。道琼斯指数从1966年初最高的1001点至1980/11最高的1000点。而同期美国名义GDP增长了3.5倍，年化名义同比增速9.4%，实际GDP平均同比增速为3.3%。





所以可见啊，其实发展中大体遇到的问题是一致的，——也就是这么一个阶段，实体其实说不上差，但股市始终无法真实反映经济增长。





不过最终美股还是完美的结束了这个震荡周期，随着制度的不断完善，市场上的投资者不断成熟，资金开始不断偏好价值投资，之后开始了长达这么多年的慢牛行情！





所以应该怎么说呢？一方面是真的没必要急，因为都是发展的客观规律。但另一方面是一定要急，因为美股有着非常完善的发展模式和历史经验，我们没必要遇到河的时候就先想着摸石头。





无论如何吧，A股再一次跌破3000点，然后晚间迎来重磅利好——高层释放降准预期。上周和大家讲过，降准通常会在春节前一个月左右，明年春节提前，从时间点上看，最快也就是本周。这个又让人期待了。尤其是从上次降准操作来看，9月初国务院发出降准的信号，结果2天后，央行就搞出全面和定向降准！速度和力度都超预期。





虽然盘面还是习惯性的膝盖软，但是有了高层的表态，年前的行情应该没有太大的问题。





从早盘的技术面上来看，沪指当前位置其实是回踩了趋势线支撑。成交量极度萎缩，基本上做空的动能也衰竭了。30分钟级别出金叉，15分钟级别出底背离，技术上面超跌反弹应该是一触即发。





其实从板块上看也是如此，早盘半导体处于第一梯队，原因是大基金第二期增仓预期？？？昨天因为第一期减持下跌，今天就炒第二期增仓？有病吗？



