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四大理由，周二“见底”？

(2019-12-23 16:41:08)
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周末消息面的两道炸雷打蒙了周一的盘面，作为2019年的收官周，开局真的很难。

消息面的内容我们分析了很多，其实很简单——以目前披露的消息来看，都不是行业伤筋动骨的问题。因此，我们认为，周一的回落，更多的是资金本身高低切换的需求，契合了消息面“利空”的配合，形成的回调。

这个回调，至少目前看很难说对于行情构成了直接的影响。我觉得有几个点是大家目前忽略的：

第一，沪指和创业板都仅仅是在周一完成了对于前期平台支撑的回踩，并没有真正意义上的破位。资金非常精准的把控着调整的深度，没有约过雷池一步。

第二，午后截止到收盘，跌停家数并没有大比例的提升，甚至于对比指数的跌幅，个股上面的反馈是不足的。我们认为周一的下跌尤其在午后，更类似于阴跌，而非恐慌性的抛盘。

第三，先于市场调整的漫步者，已经先于市场完成企稳，上周五乃至于本周一并没有进一步的下挫。而受到利空打压的白酒板块，一二线品牌都在今天出现了明显的探底回升走势。而半导体板块，领跌的主要集中在涨幅过大的品种，反而股性较弱始终横盘的个股并没有出现急跌。这些资金的表现，一定程度上这是市场情绪的佐证。

第四，外资继续买入30亿+。

因此，我们认为这是A股习惯性的膝盖一软，不需要过分的担忧，从市场的走势来看，沪指30.60分钟已经出现技术超卖，创业板30、60分钟居然出现了指标钝化。技术上面讲，短期情绪已经过于极端。因此如果延续周一的走势，最快周二超短线低点就会出现。

大家不妨多一点信心。

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