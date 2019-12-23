周末不平静，几个事情直接给了本周这个2019收官周定了调。





宏观方面，高层发布了重要文件，指明——深化创业板、新三板改革，鼓励民企在科创板上市，化解股票质押风险，引导资金参与债转股。





这是中央直接发话给质押风险，债转股等风险兜底，接下来股市的基本盘应该是稳了。同时，鼓励优质民企登录科创板，这对于未来的资本市场来说，是一个重大利好。毕竟优秀的企业才是一个市场的根基。我们想要做强资本市场，就绝不能允许所有的未来的batj都跑到海外去上市。





但另一方面，不论是债转股还是民企上市，最重要的还是钱。引导资金参与是这条意见最终成效的关键所在。其实回过头来想，不论是资本市场改革，发展直接融资，还是化解金融风险，都是能够通过股市的上涨解决的问题。没有什么问题是一轮大牛市解决不了的。而事实上，我们也太需要一波大牛市来解决很多资本市场以外的问题。





但牛市注定不是一帆风顺。板块方面，最重要的是半导体和白酒的新闻。





周五晚间，兆易创新、汇顶科技、国科微分别发布公告，国家大基金拟分别减持所持三家公司不超过1%的股份。而就在次日，酒鬼酒甜蜜素事件爆发。





客观说，大基金持有18家上市公司股份，拿了三年，减持三家不到1%的持仓。比例并不高，并且从投资的角度很正常。但对于资本市场来说，传递的信号不简单。





一方面是虽然体量不大，但对于大基金来说，钱不是刮来的，所以这个减持会是一次性动作吗？这个问题足以让市场犹豫。另一方面三年来这些芯片龙头累计收益都非常丰厚，郭嘉队这个位置的出货，本身也预示着市场高低切换的加速。





而酒鬼酒方面，尽管公司本身已经发布公告，但奈何啊奈何，当年酒鬼塑化剂事件，几乎是一己之力开启了行业长达两年半的调整，这实在是太令市场心有余悸。因此甜蜜素同样是添加剂事件被曝光后，资金的肌肉记忆首先选择了避险。





早盘酒鬼跌停，半导体芯片板块带动高位科技股领跌。





而板块方面的回调直接带动了指数早盘的剧震。反弹就此终结了吗？我觉的大家也没必要一根阴线就恐慌如斯。





事实上，随着月中的消息面落地，以及上周险资紧急加仓开始，我们认为很可能市场已经开始提前酝酿春季行情的启动。





而周末的消息面虽然造成了短期的市场避险情绪，但总体来说，都不算伤筋动骨的利空。优质品种的回落才是机会。



