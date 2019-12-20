第一，市场在3050区间的调整是技术层面的客观需求。不需要过度的慌张。不管是从成交量还是从目前热点的情况来看，能够一鼓作气冲上去才是奇迹。但调整不改变目前市场整体气氛回暖的事实。我们认为行情仍然将维持进二退一的走势。这一点大家要心里有数。





第二，科技股继续调整，这其中汇顶科技、兆易创新、国科微三家公告：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1%股份。大基金第一期是2017年成立，接近三年了，持有17家公司，减持三家还不超过1%，相比于某队来说，堪称良心。





大基金这个位置减持，保持此前的传闻，弄得市场风声鹤唳，其实没什么必要，毕竟大基金也是钱，也是要盈利的，年底也是要还银行的。同时，整个市场都在做高低切换，有进有出才是买卖。允许大基金盈利，允许大基金提现，这本质上其实宣扬了——A股是一个适宜投资的市场。一个大基金提出去，吸引两个三个十个大基金买进来，这才是长远的利益。





第三，北向资金净流入56亿，这周流入要有两百多亿了，说实话，外资是真赏脸。不过市场仍然不温不火。我只能说——这真的是机会。毕竟长期资金坚定认可，但市场还未启动上涨的这种时间窗口并不多。赶上了那就是命好。





你不珍惜，真的没辙。





最后。行情方面不需要悲观。科技股方面虽然短期调整和高低切换的节奏还在持续，但是大家一定要好好想想我们之前讲过的每一轮通讯周期换代带动的科技股牛市的启动。





其次，今天外资疯狂买入银行，很可能是开始提前买入降准预期。通常央妈在春节前都会进行放水操作，来对冲节前流动性紧张。今年春节提前，加上年末习惯性的流动性短缺。不排除央妈好事将近。



