晚间两个消息其实很能反映出目前市场的状态





一方面是商务部对于协议的表态，这进一步夯实了市场对于外部转暖的预期。事实上，我们目前市场外部——中美协议落地，英国大选保守党压倒性胜利，美墨加协定签署，中日韩也在加快谈判。几只困扰市场最严重的黑天鹅都在陆续飞走。从这个点上来说，一直被消息面压制的资金也不会沉默，这个安静的窗口期太难得，资金不会就此错过的。





另一方面，从A股内部来说，风格也在悄然变化。昨晚，多家高位妖股发布风险警示。南宁百货：收到上交所通报批评处分。风范股份：市盈率达271倍远高于行业水平，跨行业并购存在中止风险；绿庭投资：将严格控制证券投资规模，公司面临较大的市场风险。





高位漫步者连续吃面之后，三大妖股也接连发布风险警示。尤其昨晚央视还推出节目，对连板妖股警进行敲打。短期高位股要小心了。





虽然说新村长上任以来小黑屋的手法成为历史。但妖股炒的本身就是情绪。随着连续的风险发布，游资的情绪降下来，那么回调就随时展开。





从这两方面来说，我们认为大家都应该非常关注目前的时间点——一方面是因为难得的空窗期讲成为行情的温床。另一方面高低切换，资金调仓的需求将带出更多的低位品种补涨的机会。近期的市场表现也确实是如此——险资等机构进场，明显选择的方向都是低位低估超跌品种。毕竟，谁也不能指望市场冲3050的时候，还依靠这些早已经飞天的妖股们再出多少力气因此趁着这个回调的机会，其实是大家调仓换股的窗口。





早盘来看，券商冲高回落，但南京证券炸板后还是回封，5天4板；其它板块探底回升，个股普遍探底回升反弹：海南板块拉升，目前没看到有消息，可能是有利好消息要公布；TPMS胎压监测概念再度大涨，其它都是零星的热点，星期六走出6连板，云游戏的迅游科技、机器人概念的万讯自控都是三连板，但没有带动效应。





指数目前很稳定，我们之前分析过，技术上还有震荡的空间，同时周末将至，也不是一般市场愿意拉升的节点。其实更直观的问题还是我们前文所述——高位的科技股回调后，市场暂时没有共识、没有新的主线和大热点，无法激活市场的做多氛围。



