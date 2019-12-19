天风这几天的行研成了市场的宠儿，MEMS传感器、工业大麻的第二波等等等等。想想看在经历了一年的价值投资的洗礼之后，机构的话语权正在空前的强大，而这种蜕变之后，资本市场会否也将迎来一个——流量为王的新时代？





淘宝和短视频有直播带货的主播。资本市场有了行研带货的券商？画面过于美丽。





不过这恰恰说明了一点，即2019年一定会是载入A股历史的一年，过去近30年草莽时代终结，不论是从机构的占比还是从市场的游戏规则和板块生态，真的是彻底的改变。





怀念吧，旧时代之王已死，期待吧，新时代的神将临。





只不过，这个新时代的神，会犹如1187年的萨拉丁大帝一般，在攻陷圣城后，将基督徒放还？还是更像此前88年，十字军那般血洗耶路撒冷？





至少眼下还算和谐，毕竟机构终于不再是——研报出来就暴跌的尴尬所在了。但A股市场总有神奇的力量，大家都懂得。





技术上，市场震荡，和昨天的节奏相仿，成交量继续萎缩。





这一震令很多朋友心旷神怡，毕竟高位大妖王漫步者几乎被按在跌停上摩擦。而与之带动的是高位科技股的几乎集体回调，北京君正跌幅超8%、瑞丰光电、聚飞光电直接关灯吃面。大盘这个位置的回调非常干脆，怕不是因为大宵发了句“永别了3000点”就突然这么冷酷无情？





技术上有几个特征值得注意，一个是60分钟级别KDJ距离超卖区间一步之遥，而老股民都知道，MACD高位死叉的参考价值不大，从技术上讲，这个位置的调整我们认为是正常合理的，而且可能空间也不会太大，市场会再一次迎来一个上攻试盘的机会。。







另一个是调整选择的位置。沪指再一次止步在3040点，和之前三次冲高的位置相仿。之所以这个位置展现出了强大的压制性，我们在之前的文章里面反复讲过，不是单纯的近期高点压力的问题。而是——3050区间是A股自2015年2月以来最重要的多空争夺的点位。





因此本轮反弹选择在这个位置第一次形成回调，我们认为是比较合理的。暂时不需要过度的担忧。





重点需要看的是，在这个调整区间后，市场靠什么再战3050？是权重大爷们再次发声呐喊？还是科技股完成调整洗盘？亦或者资金另起炉灶？



