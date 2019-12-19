市场再一次展开调整，和昨天的走势相仿，成交量继续萎缩。





技术上有几个特征值得注意，一个是60分钟级别，今天的两根小时线出现，形态上的空方炮击穿了2017的高位小平台。同时MACD出现高位死叉，多翻空的信号出现。技术上仍然有调整空间。不过单纯从回调力度上说，并不算恐慌，高位平台本身的支撑力度也有限，因此大家心里明白就行了，这个位置的调整我们认为是正常合理的。

另一个是调整选择的位置。沪指再一次止步在3040点，和之前三次冲高的位置相仿。之所以这个位置展现出了强大的压制性，我们在之前的文章里面反复讲过，不是单纯的近期高点压力的问题。而是——3050区间是A股自2015年2月以来最重要的多空争夺的点位。





因此本轮反弹选择在这个位置第一次形成回调，我们认为是比较合理的。暂时不需要过度的担忧。





其实这个位置应该允许市场调整一下，并且从盘面上说，其实早盘走得并不弱。





尤其科技股方面，随着昨天高位漫步者的下跌，今天市场的高位科技股继续调整，但人气其实不弱。目前两市只有麦克奥迪一只跌停票，科技股中跌幅最大的漫步者最大也中跌了9%，目前分时在企稳。





相反操作系统概念的诚迈科技开盘快速涨停，4天3板，相对于今年初的最低价，已经超8倍，距离10倍只差2个多板。星期六走出5连板，它概念众多，目前认可度最高的是炒的年报预增，以及网红概念（李子柒近期暴红）、虚拟现实概念。





腾讯与英伟达合作云游戏，概念股昨天暴涨后，今天延续强势，迅游科技等连板；同时带动了传媒股，奥飞娱乐等涨停；超声电子一度涨停6天4板，炒的是HDI的逻辑，也属于消费电子的细分领域；数码科技也一度涨停，是超高清的逻辑；招商轮船一度冲板，海运业回暖的逻辑持续受到追捧。





早盘目前看最火爆的题材应该是云游戏和泛电力物联网，都是5G应用端的炒作。比较画饼，但能够看到市场人气其实非常强势，并没有所谓的恐慌抛盘出现。因此这个时候其实对于投资者而言是个机会，要不要上车？怎么上车？上什么车？这是最该考虑的问题。







