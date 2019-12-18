多家大型保险机构于本周一召开内部会议，更有不少连夜开会，就当前宏观环境和市场环境的变化进行沟通。沟通之后的结果是：调整短期投资战术，积极加仓！至于具体加仓品种上，中短期内，多家保险机构的观点是：将从之前的“科技+周期”略向“周期+金融”适当调整，重点关注银行、券商、保险以及建材等低估值品种。





早上这个消息还是挺振奋的，有人说是机构借媒体为收割造势，我觉得不像，主要有两方面的原因。





一方面，从昨天上涨的品种来说，金融居多，最典型的特征——低估、超跌、流通盘大。这三者尤其最后一点与游资或者散户资金选股的参考方向是相悖的，但却非常符合大机构建仓的需求。理解起来很容易——毕竟险资这种体量，你去炒一个小盘股，拉升的时候买不了多少，受益毛毛雨，而等退出的时候卖一点就跌停，这犯不着





所以从盘面看，周二的市场拉升，就是大机构资金在抢跑进场





另一方面呢，是没必要，因为目前外资在持续猛烈流入。国际资本看多A股已经成为趋势，不管是从价值还是从估值的角度来说，A股继续上涨都是合理的。这个时候国内资金继续想着离场与整个大环境相悖，同时也等于再和目前的政策唱反调，没必要而且未免有点太奇怪了





所以从这两点上说，我们认为机构的进场建仓和消息面都是吻合的。大家没必要因为下跌造成的PTSD就对于牛市和资金进场失去信心。





相反，之前和大家讲过，每年春季行情都会是最确定性的一波。而现在看，随着这一波险资进场，春季行情很可能会提前。同样是两方面原因。





一方面今年的春节比往年更早，这使得每年大资金的拉升节奏也会提前。另一方面，是因为年底前这个时间点，没有任何人对目前的市场抱有期待，因此资金拉升反而更加有出其不意的效果。机构很可能会快速在短期打满整个行情的收益。因此，大家确实应该重视目前市场拉升的节奏了。





最后送大家一句话，悲观者确实不会赔钱，但是却只有乐观者才能赚钱！！



