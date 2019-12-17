上周如果说牛市还被人嘲笑，本周市场真的有点牛市的味道了。





尤其是创业板，走出一波连续逼空的上涨。在上周五完成突破之后，创业板指数走出三连阳，并且成交量快速放大。这个情景，尤其对比沪指仍然处于宽幅震荡的形态中（虽然近期也涨了不少），确实是让我突然想到了另一个光景，就是六年前。





两市其实最值得关注的，仍然是创业板，创指突破后，科技股的结构性牛市再一次得到确认！





其实今天盘中仔细想了想，目前的市场真的和2013年很像很像，大家一定要注意。2013年当时距离接下来的水牛行情，还有一年半左右时间，主板正处于半死不活的宽幅震荡之中，但在主办启动前，当时的创业板科技股的牛市已经率先启动。





2013至2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从13年年初到15年6月涨幅达473%，出现了44只十倍股，个股平均涨幅535%





而主板牛市则是在一年半之后，科技股阶段性见顶，姗姗来迟启动拉升，真正广义上的牛市到来。





这段历史很多朋友知道，但对比今天有更加值得关注的点——当时的科技股之所以能够强势走高，源于一个非常重大的科技变革——4G的通讯升级建设周期带动资本开始快速增长。4G投资从2013年开始启动，4G带动电子、通讯建设在先，这类板块投资业绩最先释放，之后计算机、传媒等应用板块发力，这类轻资产业绩弹性高，均为投资带来了不俗的回报。





而业绩回报之后转化为股市炒作的核心，因而也就形成了首先爆发的科技股牛市。





当然，这个情况并非是偶然，我们从更早些时候来看，中国移动率先启动3G网络建设，是在2009年初，而几乎与此同时，沪指完成了08年以来的疯熊下跌，见底回升。以事后的眼光来看，之所以09年的行情并没有促成等同于05年和15年的大牛市，很可能源于当时A股市场并没有真正意义上狭义的科技股——创业板的上市是在一年多之后。





如果顺着这个思路来看，那么接下来的结论就非常有趣——今年开始通讯网络将迎来又一次换代，并且资本开支的全面提速将在2020年落地。5G时代的来临事实上已经率先在资本市场出现反应——5G题材本身+云+游戏+计算机+无人驾驶+应用层面的AR/VR等等，都迎来一波炒作。

如果说创业板年初以来的一波反弹是源于去年大幅度下跌之后的估值修复，那么在3月中旬坚定之后，回落又再启动的时间点就非常值得关注。这个3月12日坚定之后下跌的最低点，在K线上显示是6月7日的探底回升，而在此前一天的6月6日，市场收出了下跌中的最后一枚阴线。





同一天，中国通讯行业发生了一件大事——中国联通在2019年6月6日获颁5G商用牌照。





历史总是充满巧合，但巧合的背后有着必然——3G时代启动了A股09年的大反弹牛市，4G时代带动了创业板2013年~15年的大牛并且为15~16年的主板大牛夯实了基础。而5G时代的牌照时间又与创业板高位调整后最低点高度重合。





这背后的统一性，是否预示着随着明年5G的资本开支不断加大，A股将迎来新一轮的科技股大牛市，或者更超预期的广义上的牛市行情呢？





值得我们期待。



