昨天在很多人还在讨论真涨还是假涨的时候，隔夜美股再次走出新高，几乎给了所有投资者一枚定心丸。





随着第一阶段靴子落地，全球市场都迎来了一个难得的空窗期。以当时日美的贸易谈判进程来看，历次协议的签署大概会有一个一年左右的空档，尽管中美目前看不太可能有这么久的窗口。但至少阶段性靴子落地还是给了市场很大提振。





美股新高之后，A股的心态彻底放松了。开盘还是金融股拖后腿，科技股全线开花。TPMS的万通智控继续涨停走妖，MEMS龙头耐威科技一字涨停、4天3板。MiniLED龙头聚飞光电6天4板，高送转龙头美联新材继续一字板。智能手表龙头飞亚达A两连板，5G老妖股东方通信也直线涨停另外，锂电池概念是拉创业板指的主力，当升科技、寒锐钴业、先导智能、宁德时代等大涨。





而随着科技股的持续发力，市场人气被点燃，到收盘前，券商整个板块迎来异动，带动沪指完成3000点大关的收复。这也是历史上沪指第100次收复3000点。





而在最近的前四次，都是收复之后却无力守住。这样一看本轮的放量突破，以及外资持续涌入的状态。给了市场更多的底气





两市其实最值得关注的，仍然是创业板，创指突破后，科技股的结构性牛市再一次得到确认！其实早盘仔细想了想，目前的市场很像很像2013年啊，大家一定要注意。2013年当时距离接下来的水牛行情，还有一年半左右时间，但在主办启动前，当时的创业板科技股的牛市已经率先启动。一年半之后，科技股阶段性见顶，主板启动拉升，真正广义上的牛市到来。





这段历史很多朋友知道，但对比今天有更加值得关注的点——当时的科技股之所以能够强势走高，源于当时的社会背景，正处于3G向4G的过渡期，通讯技术的换代，带动了科技创新周期，率先启动了科技牛市。而眼下的市场，则又恰恰处于4G向5G的加速换代周期。





科技股在同样的背景下，是否会享受到6年前同样的机会，这值得我们期待。



