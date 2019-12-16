早上和大家讲了，A股眼下所畏惧的其实并不是利空。从去年4月份开始到上个周末。接近两年时间，最差的情况我们已经经历过，最恶劣的预期我们也已经都消化过。所以对于眼下市场而言，担心的不是利空。而仅仅是不确定性。





因此我们之前文章里面写过，指数在过去一段时间呈现的是一种弱而不烂的状态，沪指在2889点争夺了一个月，然后缓慢并且坚决的把重心抬升了上来。创业板跌破60线之后下方紧贴着生命线震荡了7天然后重新收复上来。这些信号再过去两年的市场中，其实是不常见的。

因此，A股固然有诸多的不尽如人意，但眼下的市场，真的是不弱的。





周末消息面落地，如我们给大家分析的一样，尽管仍然有很多核心内容并没有真正的明确，但资金选择直接进场。包括上周五的提前买入，这些都是最好的证明。





周一全天，两市成交6200亿！沪指连续两天成交放量，11个交易日收出10个阳线，单看数据说是大牛市也信了。不过从指数层面上看创业板和深成指都完成此前一直承压的箱体突破，开始加速，距离前高一步之遥。不排除年内走出新高。





而上证50直接一步打到3005压力位，如果能够突破，距离3065附近的前高也还有反弹空间。指数情绪正在快速好转。





题材方面，上周我们讲是权重搭台，本周如期而至的是题材唱戏。并且非常可贵的是，市场并没有完全以谈判作为炒作核心，而是全面跟进了此前市场已经在酝酿的大科技主线。科技股涨停潮。人气大活跃。





个股方面，万通智控11连板打开上涨空间，姚老板的南宁百货9连板，高送转第一股美联新材巨量一字，风险偏好快速提升。而标杆性的中信建投南京证券涨停。



