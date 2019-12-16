周末消息面还是最大的看点，简单讲一下。我们认为还是利好为主。





一方面，年底前最大的不确定性得到了落地，市场进入到相对平稳的窗口。





另一方面，大家要明白，观望资金此前的等待并不源于利空而就是因为不确定因素的存在，而随着消息落地，上周五已经有激进资金开始返场。





但有几方面仍然值得注意。1.双方目前均未披露具体内容，像关税以及进口多少农产品这类问题，因此是否能够超预期亦或者不及预期，目前不好说。





2.某谱官宣将很快展开第二阶段，这意味着双方很可能为了赶在15日之前达成一致，而将很多最紧要的问题延后于第二阶段，若如此，第一阶段协议的预期就要降低。





3.以日美的历史来看，争端会是一个长期的过程，因此接下来仍然是打打谈谈，谈谈打打，这个要有心理准备。





不过往好的方面想，消息公布之后，美国国内也在骂某谱卖国，这对于A股投资者是一个宽慰。





盘面上看虽有有着周末重大消息的影响，但早盘市场仅仅高开之后进入震荡局面。





但我认为市场整体氛围仍然较好。一方面周末虽有利好，但上周五的市场已经走出提前反馈，大幅拉升之后在关键细节未落地之前，呈现震荡是合理的市场行为，不需要过度解读。





另一方面，观望资金并不担忧利空，过去接近两年时间内，市场已经对最极端预期做出过消化，因此不需要过分担忧。资金最怕的是不确定性，而随着靴子落地，不确定因素消除，会带动一批观望资金重返市场，上周五进场的就是先头部队。



