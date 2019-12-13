协议和会议，两大市场最关注的问题，在同一天不同程度落地。这导致整个市场情绪出现了明显的提振。尤其中央经济工作会议对于新三板和创业板改革的描述，极大地点燃了券商的热情。这成为沉寂已久的券商板块集中暴涨的原因。





从策略上来看，我们一直提示大家谨慎等待，但是不需要悲观。因为从资金的角度看，长期资金的持续流入是目前A股的必然。外资在周五一天再次爆买90个亿。至少目前从11月以来，连续22个交易日，北上资金从没有变换过流入的趋势，这一情况尤其在MSCI的扩容早已经结束之后仍然在持续，并且越发火爆。





所以说，对于外资来说，A股目前完全不需要考虑外部的不确定因素，仅从估值的角度讲，一定是折价的。这对于国内的资金来说也是非常直观的示范。因此，所需要注意的无非是最终，谁来点燃市场人气的一把火。





市场上涨幅度不错，创业板完成突破，这是回踩60线支撑之后的第二次加速，从形态上看有点类似8月19日的位置。创业板接下来震荡只要维持在1736点上方，那么整个趋势就算确认。





与此同时，沪指完成久违的放量，接下来看周末消息面的配合了。





总的来说，周五的市场超预期的强势，近期一直在和大家讲，几大指数都处于非常敏感的位置上，现在看，纷纷以强势姿态回应了点位上方向选择的需求这是好事儿。





美中不足在于题材今天的烈度不够，主要上涨还是权重在搭台，下周看题材能不能唱戏。





另外有心的朋友会注意到，尾盘集合竞价阶段，韦尔股份、生益科技、晨光文具、泰格医药等多只票被砸了不少，目前看，都是下周一将被正式纳入沪深300成分股。这应该是提前埋伏的资金在进行获利了结，类似的情况大家记不记得MSCI第二次扩容的当天尾盘，当时看有点吓人，事后看，其实这些套利行为没法真正改变市场的趋势。



