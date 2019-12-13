隔夜消息面还是比较靠谱的，一个是中央经济工作会议的细节落地了，毫无疑问这是年底前最后一个重磅会议。而这一次开会的时间，选在了月中之前，比往年时间都有所提前，也没等中美的谈判协议落地，这个时间点选择的值得玩味。





基本上就是摆明了——做好自己的事这个大方向。简答说几个会议的细节：





楼市这边是前所未有的坚决，毕竟经济环境已经如此，坚定房住不炒很能体现决心。这里面有两点值得一讲





第一是为什么要坚定房住不炒，简单讲，这是当年日本的前车之鉴，美日毛衣沾并没有打垮日本，日本的衰落是源于地产泡沫的破裂。





第二，房住不炒并不等同于房价崩盘，这一次会议提及了三稳，稳地价，稳房价，稳预期——地产价格告别疯涨时代，但暴跌同样不可能





资本市场方面，这一次重点讲的创业板和新三板改革，这是明年的重头戏。提高上市公司质量，健全退出机制，这意味着对于垃圾股和绩差股，接下来还是要重点规避。好消息是没有提加大直接融资的问题，可见领导名也明白，市场涨不起来，再继续施压有点过了，股市也要可持续发展。





题材方面，专门提到了养猪的问题，这对于猪肉股是个利空。





而除了会议之外，大洋的另一边，某谱昨天晚上又发推说“非常接近”与中国达成重大协议。协议和会议，这是市场观望情绪的两个来源，结果一天之内都接近烟消云散，其实你说真正超预期的利好有多少？没多少，但市场松口气，之前憋住的活跃度一下就复苏了。





早盘外资继续流入，这应该连续流入接近十个交易日了。想想特大爷这要是背后真有团队做交易，开个多单...发个veryclose，第二天Veryclose，第三天VEryclose，第四天VERyclose，第五天VERYclose，第六天VERYCLOSE，平仓。第七天说我觉得明年大选后再签也不错。第八天，抄底开多单，换个姿势，再来一次。别说连任经费，连女儿以后参选的经费都出来了。





说到底，金融自信和金融安全，是目前中国金融开放背景下最需要建立的。但这些问题不可能靠喊话来提升，涨一波牛市，什么都有了。





早盘“谈崩了”太黏领跌市场，自主可控，黄金，农产品都在下挫，但相比之下权重大面积反弹。指数大涨，个股普遍不动，要有耐心



